Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
Empresas

¿Trabajas en tu día de descanso? Proponen un pago extra equivalente al 50% de la jornada laboral

Una iniciativa de ley contempla que los trabajadores vean beneficios en caso de que se les solicite cubrir turnos fuera de su horario laboral.
jue 23 julio 2026 08:09 PM
Añadir Expansión Política en Google
muro comercial fresa
La iniciativa contempla que el tiempo libre de los trabajadores sea valorado. (Foto: Enrique Castro/AFP)

Trabajadores podrían obtener un nuevo beneficio en caso de que se les convoque a trabajar en sus días de descanso.

Una iniciativa de reforma a la Ley Federal del Trabajo busca que se otorgue una compensación adicional por laborar en día de descanso, así como regular las actividades complementarias que se programan fuera de la jornada laboral.

Publicidad

Propuesta busca pago equivalente al 50% de la jornada laboral

Esta iniciativa contempla que cuando se solicite que un trabajador acuda a laborar en sus días de descanso, como compensación, se le pague un adicional del 50% del salario, correspondiente a la jornada laboral.

Adicionalmente, este pago no exime que el empleador cubra el día libre correspondiente. La iniciativa contempla que el trabajador pueda elegir durante los siguientes 30 días naturales una fecha para reponer el día de descanso.

Esta iniciativa es promovida por Yericó Abramo Masso, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), quien asegura que su iniciativa busca proteger los tiempos de descanso de los trabajadores y así evitar que actividades extraordinarias, como capacitaciones o demás proyectos institucionales se realicen fuera del horario laboral.

recortes porsche
Porsche planea recortar otros 5,000 puestos de trabajo La automotriz alemana analiza nuevos ajustes ante la crisis que golpea a dicho sector.

El diputado señaló que aunque este tipo de actividades son beneficiosas para el trabajador y para la empresa, la falta de regulación en la ley actual permite que muchas de estas actividades se programen en días de descanso, sin que el trabajador obtenga el tiempo compensatorio.

El priista explicó que estas actividades deben programarse dentro del horario laboral normal, aunque omisiones en la ley permiten que algunas empresas las programen en los días de descanso de los trabajadores sin que otorguen una compensación justa.

Publicidad

Iniciativa busca incorporara actividades complementarias a la Ley Federal del Trabajo

Como parte de la iniciativa, se busca agregar una serie de actividades complementarias a la relación laboral dentro de la Ley Federal del Trabajo (LFT).

- Actualizaciones tecnológicas

- Cursos de capacitación

- Evaluaciones

- Inventarios

- Simulacros

- Auditorías

- Eventos institucionales obligatorios

- Procesos de certificación

- Reuniones administrativas

EU-impone-arancel-10-mexico-trabajo-forzoso
México entra al arancel de 10% de EU por fallas en combate al trabajo forzoso La Secretaría de Economía aseguró que el nuevo esquema no modifica el trato arancelario para México: 85% de las exportaciones seguirá libre bajo el T-MEC y el gravamen solo sustituye al vigente bajo la Sección 122.

La iniciativa contempla que estas actividades complementarias se consideren como tiempo extra, lo que significa que cada hora invertida en este tipo de actividades se deberá pagar como una hora extra, sin que se vean afectadas otras prestaciones con las que cuente el trabajador.

Adicionalmente, se contempla que los empleadores acrediten que existe una “causa justificada” para programar las actividades complementarias fuera del horario laboral.

Publicidad

También se contempla que las empresas no están facultadas de presionar o condicionar a los trabajadores en caso de no participar en estas actividades complementarias.

Tags

Ley Federal del Trabajo Derechos laborales

Más acerca del autor:

Newsletter

Los hechos que a la sociedad mexicana nos interesan.

Publicidad

MGID recomienda

Publicidad