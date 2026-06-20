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México

La princesa Hisako de Takamado se alista en Monterrey para el partido de Túnez vs. Japón

Debido a las lluvias, el gobierno de Nuevo León realizó cambios en la programación del FIFA Fan Fest y reagendó los conciertos para próximas fechas.
sáb 20 junio 2026 06:29 PM
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La princesa Hisako de Takamado de Japón llega a Monterrey
La princesa Hisako de Takamado de Japón fue recibida por el gobernador de Nuevo León, Samuel García. (Foto: Gobierno de Nuevo León)

La ciudad de Monterrey está lista para el partido entre Túnez y Japón de esta noche, al que asistirá la princesa de ese último país, Hisako de Takamado.

El gobernador de Nuevo León, Samuel García, recibió en Palacio de Gobierno a la alteza, quien llegó al estado este viernes para acudir al Mundial de Futbol 2026.

El juego será histórico porque se trata del partido número 1,000 en la historia de la Copa Mundial de la FIFA.

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Antes de acudir al Estadio Monterrey, la princesa de Japón recorrió ayer el Jardín Japonés del Nuevo Parque del Agua, en donde se develó una placa conmemorativa en su honor, y el Museo de Historia Mexicana.

También sostuvo un encuentro diplomático con el gobernador y su esposa Mariana Rodríguez, donde abordaron temas relacionados con la cooperación e intercambio cultural entre Japón y Nuevo León, entidad que alberga una importante comunidad y presencia de empresas japonesas.

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En la reunión, Samuel García le obsequió a la princesa Takamado una pieza elaborada en alabastro de Galeana, diseñada por el diseñador industrial Jorge Diego Etienne en colaboración con el maestro artesano Francisco Charles, ganador del Gran Premio Nacional de Arte Popular.

Cambios en el Fan Feste de Monterrey

Ante las recientes lluvias registradas en Monterrey, las autoridades realizaron cambios en la programación del FIFA Fan Fest para este 20 de junio y reagendaron los conciertos para próximas fechas.

El Gran Silencio ya no tocará este sábado, sino hasta el 2 de julio y Costumbre se presentará el 7 de julio.

"Debido a las afectaciones registradas en el Escenario Live, a consecuencia de la lluvia y el viento del día de ayer, la presentación de El Gran Silencio programada para hoy no podrá llevarse a cabo", informó el gobierno estatal.

Las autoridades también aplican un operativo para prevenir o atender la caída de árboles ante los fuertes vientos y la Secretaría de Movilidad acompaña y asesora a la afición que llega a Nuevo León en las rutas dedicadas, desde el aeropuerto hasta el estadio, donde el Túnez vs. Japón tendrá lugar a las 10 de la noche de este sábado.

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