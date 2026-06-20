La princesa Hisako de Takamado se alista en Monterrey para el partido de Túnez vs. Japón

Antes de acudir al Estadio Monterrey, la princesa de Japón recorrió ayer el Jardín Japonés del Nuevo Parque del Agua, en donde se develó una placa conmemorativa en su honor, y el Museo de Historia Mexicana.

También sostuvo un encuentro diplomático con el gobernador y su esposa Mariana Rodríguez, donde abordaron temas relacionados con la cooperación e intercambio cultural entre Japón y Nuevo León, entidad que alberga una importante comunidad y presencia de empresas japonesas.

En la reunión, Samuel García le obsequió a la princesa Takamado una pieza elaborada en alabastro de Galeana, diseñada por el diseñador industrial Jorge Diego Etienne en colaboración con el maestro artesano Francisco Charles, ganador del Gran Premio Nacional de Arte Popular.

Cambios en el Fan Feste de Monterrey

Ante las recientes lluvias registradas en Monterrey, las autoridades realizaron cambios en la programación del FIFA Fan Fest para este 20 de junio y reagendaron los conciertos para próximas fechas.

El Gran Silencio ya no tocará este sábado, sino hasta el 2 de julio y Costumbre se presentará el 7 de julio.

"Debido a las afectaciones registradas en el Escenario Live, a consecuencia de la lluvia y el viento del día de ayer, la presentación de El Gran Silencio programada para hoy no podrá llevarse a cabo", informó el gobierno estatal.

ACTUALIZACIÓN sobre el FIFA Fan Festival™



Ante las recientes lluvias y por tu seguridad, te comparto los cambios e información de este sábado 20 de junio en cuanto a horarios de acceso, transmisión de partidos y conciertos para que sigas disfrutando CON TODO esta fiesta… pic.twitter.com/NSlj5pGVqp — Samuel García (@samuel_garcias) June 20, 2026

Las autoridades también aplican un operativo para prevenir o atender la caída de árboles ante los fuertes vientos y la Secretaría de Movilidad acompaña y asesora a la afición que llega a Nuevo León en las rutas dedicadas, desde el aeropuerto hasta el estadio, donde el Túnez vs. Japón tendrá lugar a las 10 de la noche de este sábado.