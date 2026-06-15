Fiscalía de Tabasco pide 154 años de cárcel para Hernán Bermúdez Requena

Bermúdez Requena fue nombrado titular de seguridad en diciembre de 2019 y permaneció en el cargo hasta 2024. Su detención se concretó en septiembre de 2025 en Paraguay, tras haber sido prófugo y contar con una orden de aprehensión en México por su presunta participación como líder del grupo criminal “La Barredora”, organización señalada por operar en Tabasco mediante redes de extorsión, secuestro y robo de combustible.

En 2025, Bermúdez Requena fue expulsado de Paraguay, donde se encontraba prófugo de la justicia mexicana. (Foto: Especial)

Su captura ocurrió después de meses de investigaciones y alertas internacionales, en un caso que escaló tras reportes de inteligencia y denuncias públicas sobre su posible estructura criminal dentro de corporaciones policiales.

El periodo en el que encabezó la seguridad estatal coincide con un repunte sostenido de la violencia en Tabasco. En esos años, el estado registró incrementos en delitos de alto impacto como homicidios, secuestros y extorsiones, alcanzando uno de los picos más altos de la última década en 2024, con 707 homicidios dolosos reportados oficialmente.

Diversos análisis atribuyen este aumento a la expansión de “La Barredora” y a la disputa entre grupos criminales por el control del robo de combustible y otras actividades ilícitas. Tras su salida del cargo, autoridades y reportes periodísticos señalaron un reacomodo de estas organizaciones, con episodios de violencia que continuaron afectando a la entidad.

Además de este proceso, Bermúdez enfrenta otras causas penales, incluida una por desaparición forzada, mientras la audiencia judicial continúa para definir la admisión de pruebas y el avance hacia juicio.