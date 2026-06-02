Cayetana Álvarez: ''Los cárteles son el riesgo para la soberanía mexicana''

''Quien amenaza la soberanía de los mexicanos no es Estados Unidos. No es España. Y desde luego no es la Historia: Hernán Cortés o Isabel la Católica”, afirmó.

"¿Qué queda de la soberanía nacional mexicana cuando millones de ciudadanos han perdido sus propias vidas frente al narcotráfico, frente al poder político, frente a la dependencia económica? La soberanía no es una bandera, no es un discurso inflamado contra el extranjero, no es un reproche histórico lanzado desde la mañanera”, criticó.

Quien amenaza la soberanía de los mexicanos no es EEUU. No es España. Y desde luego no es la Historia: Hernán Cortés o Isabel la Católica.



Son tres flagelos.

Internos, coludidos y corrosivos.



1. El crimen organizado.

2. El populismo autoritario.

3. La mentalidad de dependencia. pic.twitter.com/ZBTgLnBgpR — Cayetana Álvarez de Toledo (@cayetanaAT) June 2, 2026

En sus redes sociales, la diputada escribió que son tres coyunturas las que ponen en riesgo a los mexicanos y su soberanía: “son tres flagelos internos, coludidos y corrosivos: el crimen organizado; el populismo autoritario, y la mentalidad de dependencia”.

En su conferencia matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum se burló de que se haya invitado a una diputada española a hablar de soberanía mexicana.

En mayo, visitó México la también diputada española Cristina Díaz Ayuso, y durante su estancia generó polémica, pues acusó a la presidenta de boicotear sus actividades, razón por la que canceló una parte de su agenda en el país y regresó anticipadamente a España.

¿Quién es Cayetana Álvarez?

Cayetana Álvarez de Toledo es historiadora, periodista y diputada de derecha en España. Es portavoz adjunta del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso y portavoz de la Comisión Constitucional.

Nació en Madrid el 15 de octubre de 1974 y tiene las nacionalidades españolas, argentina y francesa. Estudió Historia en la Universidad de Oxford (New College).

Fue editorialista, columnista y jefa de la sección de Opinión del diario El Mundo. En 2007, la Asociación Profesional Española de Información de Prensa, Radio y Televisión (APEI-PRTV) le concedió el Micrófono de Plata por sus artículos y cartas.

En 2006 se incorporó al Partido Popular como directora del Gabinete del entonces secretario general. En marzo de 2008, se presentó a las elecciones generales por Madrid y obtuvo su escaño. Fue diputada por Madrid en dos legislaturas.

A finales de 2015, Cayetana abandonó el Partido Popular y volvió a ejercer el periodismo. Publicó entrevistas y crónicas políticas semanales en El Mundo y ejerció como su enviada especial a Washington y Venezuela. También colaboró con diversos medios audiovisuales: EsRadio, la Cadena Ser, Antena 3 y Telecinco.

En marzo de 2019 regresó a la política y al Partido Popular.

Se presentó a las elecciones del 28 de Abril por la circunscripción de Barcelona y obtuvo su escaño.

En las elecciones del 23 de julio de 2023 volvió a salir elegida diputada en el Congreso, esta vez por la circunscripción de Madrid.