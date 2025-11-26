Cada año miles de jóvenes que mexicanos cumplen con el proceso del Servicio Militar Nacional. Una parte de ese procedimiento incluye un sorteo donde se asigna una bola de color, y con ella, la forma en que se deberá cumplir la obligación. Aunque el trámite es conocido, la duda recurrente es qué significa sacar bola negra, blanca o azul y qué pasos siguen después.
El proceso no termina el día del sorteo. Cada color implica una ruta específica dentro del calendario anual del servicio, así como fechas de entrega de documentos, citas y requisitos.
Publicidad
Qué significa sacar bola blanca o azul
El sorteo determina la modalidad en la que el joven cumplirá su Servicio Militar Nacional. Quienes obtienen bola blanca o bola azul deberán integrarse al esquema denominado “encuadrado”, es decir, asistir a capacitación militar en Centros de Adiestramiento del Ejército, Fuerza Aérea o Armada.
El encuadramiento forma parte de las obligaciones del Servicio Militar y se lleva a cabo con un calendario y asistencia definida en sesiones programadas. La integración se formaliza durante el proceso de reclutamiento, y posteriormente en la etapa de adiestramiento.
Qué significa sacar bola negra
Quienes obtienen bola negra quedan a disponibilidad. Esto significa que no asistirán al entrenamiento encuadrado, pero siguen obligados a cumplir con el servicio conforme a los lineamientos establecidos en comandancias de Zona Militar del país.
Aun cuando la modalidad implica menor presencia física, la documentación, los plazos y la liberación se mantienen bajo el mismo marco administrativo.
Cómo funciona el proceso completo del Servicio Militar Nacional
El Servicio Militar Nacional se desarrolla en cinco fases durante el año: alistamiento, sorteo, reclutamiento, adiestramiento y liberación. Cada color participa en estas etapas.
Alistamiento
Se realiza en Juntas Municipales, Alcaldías de Reclutamiento y Consulados. Aquí se registran los jóvenes que cumplen 18 años, remisos y mujeres voluntarias para obtener la Cartilla de Identidad del Servicio Militar Nacional.
Sorteo
El sorteo ocurre un domingo de noviembre. Ahí se determina si el participante quedará:
Encuadrado (bola blanca o azul)
A disponibilidad (bola negra)
Reclutamiento
El reclutamiento se lleva a cabo los fines de semana del mes de enero. En esta fase se entrega la cartilla de identidad y la documentación correspondiente.
Los requisitos son:
- Acta de nacimiento
- Identificación oficial con fotografía
- CURP
Si la cartilla fue emitida en otro municipio, alcaldía o consulado, se requiere adicionalmente un Aviso de Cambio de Domicilio y comprobante del nuevo domicilio.
Mujeres mexicanas mayores de 18 años pueden integrarse de manera voluntaria al Programa General de Adiestramiento del Servicio Militar Nacional.
Adiestramiento
Se imparte de febrero a noviembre. Consiste en 44 sesiones sabatinas de 08:00 a 13:00 horas en Centros de Adiestramiento, con contenidos de doctrina militar vigente.
Existe también la opción de encuadramiento voluntario interno durante tres meses con actividades de lunes a sábado.
Los interesados en presentar el servicio hacia el 2026 deberán tomar en cuenta que este procedimiento cambiará su formato.
¡El Servicio Militar Nacional cambia para ti!
A partir del año 2026, la fase de adiestramiento para liberar tu cartilla del Servicio Militar Nacional, cambia:
· 2 escalones con 13 sesiones sabatinas. - Del 14 Feb. al 9 May. 2026. - Del 1 Ago. al 24 Oct. 2026.