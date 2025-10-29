''Todas en México son batichicas y quisieran acompañar a Harfuch'', dice diputada

Cuando las diputadas Gabriela Jiménez y Jessica Saiden querían estar junto a Omar García Harfuch durante una conferencia, provocando un momento incómodo que involucró a Ricardo Monreal. En octubre de 2025: pic.twitter.com/Z8bjXKQR0P — Momentos Surreales de la Política Mexicana 🇲🇽 (@momentos_polmex) October 29, 2025

Después del momento, que se volvió viral, Ricardo Monreal las llamó ''batichicas'', en referencia a la forma en que se vincula la imagen de Harfuch con Batman, personaje de los cómics.

"Muchas, yo creo que todas en México (son batichicas). Según leo en los comentarios, quisieran acompañar a nuestro secretario y, ¿por qué no?, en la imaginación de poder algún día estar ahí, acompañándolo siempre para reforzar, sobre todo, en temas de seguridad'', dijo.

"Si nos quieren ahí de batichicas, yo creo que serían millones y millones de mujeres en México que estarían ahí, acompañando al Secretario", agregó.

Saiden rechazó tener un "pleito personal" con su compañera morenista.

"Entender que cada quien tiene su espacio, la presidenta de la Comisión de Energía tiene su espacio cuando comparece su Secretario, la de presupuesto lo mismo y, en mi caso, seguridad, me tocaba estar ahí'', dijo.

"Es nada más entender que para cuando haya este tipo de eventos debemos de respetar, sobre todo, cuando hace uso de la palabra el Secretario en rueda de prensa, no debe de haber ya ningún movimiento por respeto a quien comparece. No hay nada fuera de lugar, como presidenta de la Comisión de Seguridad es ahí", apuntó.