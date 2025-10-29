Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
México

Autoridades de EU atacan otra lancha en el Pacífico; hay cuatro muertos

"Este buque, al igual que los demás, transitaba por una ruta conocida de narcotráfico y transportaba estupefacientes", dijo el Gobierno de Donald Trump.
mié 29 octubre 2025 08:28 PM
unnamed - 2025-10-29T202601.510.png

El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, informó su país atacó otra supuesta narcolancha en el Pacífico. Al menos cuatro personas murieron.

"Hoy temprano, por orden del presidente Donald Trump, el Departamento de Guerra llevó a cabo un ataque cinético letal contra otro buque de narcotráfico en el Pacífico Oriental", dijo.

"Este buque, al igual que los demás, transitaba por una ruta conocida de narcotráfico y transportaba estupefacientes", añadió.

El funcionario de Trump aseguró que las personas que murieron eran "cuatro narcoterroristas". "Ningún miembro de las fuerzas estadounidenses resultó herido en este ataque", añadió.

Publicidad

Una serie de ataques estadounidenses contra embarcaciones sospechosas de transportar drogas en el Pacífico oriental dejó a principios de semana 14 presuntos narcotraficantes muertos y un sobreviviente.

En una publicación en X, Hegseth dijo que las autoridades mexicanas se hicieron cargo de la operación de búsqueda y rescate del único superviviente de los tres ataques del lunes.

"Las cuatro embarcaciones eran conocidas por nuestro aparato de inteligencia, transitaban por rutas conocidas del narcotráfico y transportaban narcóticos", dijo Hegseth, sin aportar pruebas.

Sin embargo, Hegseth publicó un video de unos 30 segundos, en el que parecían verse dos embarcaciones muy juntas en el agua antes de explotar. Otra parte del video muestra a una lancha moviéndose en el agua y luego explota.

La presidenta Claudia Sheinbaum llamó a su Gabinete a dialogar con autoridades de Estados Unidos ante los ataques armados.

-Con información de Reuters.

Publicidad

Tags

Donald Trump Donald Trump

Más acerca del autor:

Newsletter

Los hechos que a la sociedad mexicana nos interesan.

Publicidad

MGID recomienda

Publicidad