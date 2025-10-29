Autoridades de EU atacan otra lancha en el Pacífico; hay cuatro muertos

El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, informó su país atacó otra supuesta narcolancha en el Pacífico. Al menos cuatro personas murieron.

"Hoy temprano, por orden del presidente Donald Trump, el Departamento de Guerra llevó a cabo un ataque cinético letal contra otro buque de narcotráfico en el Pacífico Oriental", dijo.

"Este buque, al igual que los demás, transitaba por una ruta conocida de narcotráfico y transportaba estupefacientes", añadió.

El funcionario de Trump aseguró que las personas que murieron eran "cuatro narcoterroristas". "Ningún miembro de las fuerzas estadounidenses resultó herido en este ataque", añadió.