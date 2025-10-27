¿Hay puente el fin de semana por Día de muertos? Esto dice la LFT sobre si el lunes 3 de noviembre es festivo

¿Habrá puente por el Día de Muertos? Esto dice la SEP

De acuerdo con el calendario del ciclo escolar 2025-2026 de la SEP, no hay puentes ni días de descanso obligatorio relacionados con el Día de Muertos. Sin embargo, el viernes 31 de octubre, los estudiantes no tendrán actividades debido a que será la segunda sesión de Consejo Técnico Escolar (CTE).

Mientras que el personal docente se reunirá este día para discutir situaciones particulares de los planteles y estratégias pedagógicas, las y los estudiantes de preescolar, primaria y secundaria no tendrán clases.

Este año, las celebraciones caen en fin de semana. El 1 de noviembre, el Día de Todos los Santos, es sábado y el 2, de los Fieles Difuntos, es domingo.

Es posible que dentro de los horarios académicos, las instituciones implementen dinámicas o actividades relacionadas al Día de Muertos, pero dependerá de cada plantel educativo o incluso de cada grupo.

¿El lunes 3 de noviembre es festivo oficial?

A pesar de que esta festividad es de gran importancia cultural en el país, la Ley Federal de Trabajo no la marca como un día festivo oficial, por lo que sí se trabaja el 1, 2 y 3 de noviembre (por si pensabas que es puente y se recorre al lunes). Por lo tanto, ese lunes se paga normal.

¿Hay puentes en noviembre?

Sí, pero están relacionadas a otras conmemoraciones y actividades mensuales.

El primer descanso oficial será el lunes 17, en conmemoración del 20 de noviembre, el Día de la Revolución mexicana. Según el artículo 76 de la Ley Federal del Trabajo (LFT), el feriado se recorre al tercer lunes del mes.

Sin embargo, es posible que las y los estudiantes de educación básica no tengan clases desde el viernes 14, debido a que ese día será la jornada de registro de calificaciones. En estas ocasiones, las escuelas suelen suspender clases regulares para centrarse en subir las evaluaciones al sistema de la SEP.

De confirmarse en los planteles educativos, habría un mega puente de cuatro días.

El segundo descanso de los estudiantes será el viernes 28 de noviembre, debido a que es sesión de Consejo Técnico Escolar.

https://calendarioescolar.sep.gob.mx/2025-2026 Calendario disponible en (Secretaría de Educación Pública (SEP).)

Para los trabajadores, el 17 de noviembre sí es día de descanso oficial, por lo que se debe pagar como marca la ley en días festivos.