ICE ofrece 10 mdd por Jesús Alfredo Guzmán Salazar, 'el chapito' de bajo perfil

ICE destacó que Jesús Alfredo es hijo del ''notorio'' Joaquín "El Chapo" Guzmán Loera.

''Debe considerarse armado y peligroso'', advirtió la autoridad junto a la ficha de búsqueda de Jesús Alfredo, personaje del que se conocen muy pocas imágenes.

Alfredo nació el 17 de mayo de 1986 y es hijo de María Alejandrina Salazar. Se le conoce como ‘Alfredillo’ y es uno de los 10 delincuentes más buscados por la DEA, desde 2018.

Es considerado como uno de los principales traficantes de fentanilo hacia Estados Unidos.

En su conjunto ''Los Chapitos'' son buscados por sus operaciones en el tráfico de cocaína, marihuana y, últimamente, fentanilo.

Controlan todo el trasiego de estupefacientes en la zona de Sinaloa, hacia Estados Unidos, el poniente de Sonora y la totalidad de los estados de Nayarit, Chihuahua y Baja California Sur, según la Fiscalía General de la República.

De acuerdo con las autoridades de Estados Unidos, "son miembros de alto rango del cártel de Sinaloa y cada uno está vinculado a una acusación federal por su participación en el tráfico ilícito de drogas".

Sus operaciones implican la adquisición de armas, soborno de autoridades, amenazas, secuestros, entre otros delitos, como el lavado de dinero. Además de la sofisticación de sus negocios tradicionales, han incursionado con fuerza en la creación de laboratorios de fentanilo, una de las drogas más letales de los últimos tiempos en Estados Unidos.

Desde mediados del año pasado, ''Los Chapitos'' mantienen una disputa armada con la facción de ''La Mayiza'', encabezada por los hijos de Ismael Zambada García, quien esta semana se declaró culpable de narcotráfico en Estados Unidos.