El PRI exige anular la elección judicial por ''fraude''

En la sede del INE, el dirigente y un grupo de legisladores priistas presentaron su Juicio para la Protección de los Derechos Políticos Electorales del Ciudadano (JDC) para ser turnado a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial (TPEJF) y ésta valore el cúmulo de anomalías que ocurrieron en el proceso y que a su juicio ameritan anular el proceso.

Entre otras anomalías el priista indicó que hubo relleno de urnas, utilización de recursos federales y el uso de acordeones que indujeron el voto y todas ellas son “graves irregularidades dolosas y determinantes”.

“Quienes van a analizar esta impugnación es el TEPJF, tenemos los argumentos, tenemos las pruebas, los señalamientos, los hemos presentado y no tengo dudas de que tenemos que luchar todos los días para que haya una resolución favorable y se dé la nulidad de la elección judicial, que fue un cochinero y fue la farsa más grande en la historia y es responsabilidad de Morena”, acusó.

De acuerdo con el dirigente, la ruta tras la anulación es abrir un diálogo nacional para que no se repita una nueva elección judicial, pues no es la vía para fortalecer al Poder Judicial.

La muestra es que “lejos de fortalecer el Estado de derecho, este proceso consumó una imposición clara, a todas luces desde el poder, desde el gobierno de Morena”.

Pero de no proceder la anulación de la elección indicó que “si es necesario iremos hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos porque la democracia no se negocia, porque el poder no puede estar por encima de la ley, porque México merece justicia, porque el PRI está con las y los mexicanos, con la Constitución, con las instituciones, con la legalidad y el Estado de Derecho”.

El líder del PRI en la Cámara de Diputados, Rubén Moreira, fue cuestionado sobre el hecho de que algunos de los consejeros del INE han señalar que las irregularidades son el regreso a tiempos del pasado, en que era el tricolor el autor de las anomalías.

Planteó que fue el PRI el que dio pie a las instituciones que permitieron la transición a la democracia y el que creó el INE, en cambio Morena no tiene vocación democrática.