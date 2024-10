Tras denuncias de acoso laboral, Jorge Islas declina a cargo en la SRE

En comunicado, el político rechazó los señalamientos que hay en su contra y enfatizó que siempre se ha conducido con “honradez y probidad” en su desempeño público, por lo que calificó las denuncias como “mentiras maliciosas”

“Me permito comunicar que he declinado la honrosa invitación que me hizo el Secretario de Relaciones Exteriores para hacerme cargo de la coordinación general de consulados. Lo anterior, a efecto de estar en condiciones de responder a la campaña de señalamientos infundados y mentiras maliciosas de las que he sido objeto en días recientes, con la convicción de que siempre me he conducido con honradez y probidad en mi desempeño público”, dijo.

Mencionó que la decisión también la tomó en consistencia con sus convicciones en favor de los derechos humanos y como padre, dijo, de dos hijas feministas y activista “que me han inspirado a ser más consciente de la importancia de la igualdad sustantiva y el respeto entre mujeres y hombres”.

Esto se dio luego de que un grupo de 16 mujeres, integrantes del Servicio Exterior Mexicano y del Consulado General, acusaron a Jorge Islas de acoso laboral, hostigamiento y discriminación de género mientras laboraron con él en el consulado.

En una carta que enviaron a la presidenta Claudia Sheinbaum, le pidió reconsiderar el nombramiento de Jorge Islas como coordinador de consulados de la SRE y contaron que, ante las agresiones, han presentado quejas formales en diversas dependencias, sin embargo, éstas sólo emitieron “recomendaciones simples”, como que se capacite en materia de género, discriminación, liderazgo.

“Mientras tanto, el acoso continuaba y, ante la falta de acción contundente de la SRE para proteger a las mujeres afectadas y/o la imposición de las sanciones que aplicaran, algunas de nosotras fuimos transferidas a otros Consulados en Estados Unidos; otras nos vimos obligadas a solicitar disponibilidad o licencia y, en casos extremos, renunciar. Todo esto en lugar de que el señor Islas López fuera sancionado o cesado de su cargo, quien continuó violentando a otras mujeres, generando una sensación de vulnerabilidad e indefensión para las víctimas”, señalaron en la misiva.