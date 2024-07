Caída de líderes del Cártel de Sinaloa genera críticas y festejos de políticos

De acuerdo con el presidente Andrés Manuel López Obrador, el gobierno de México no participó en la operación y ya se investiga si la detención del capo y de Joaquín Guzmán López, uno de los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán, ocurrió dentro de territorio nacional o si existió una negociación para su entrega ya en territorio estadounidense.

“Hay que esperar si la captura (de Zambada y de Guzmán) fue allá (en Estados Unidos) o aquí (en México) porque sin duda allá fue donde lo capturaron, pero no tenemos información que lo hayan capturado en México”, dijo el mandatario en su conferencia matutina de este viernes 26 de julio.

Agregó que dejando a un lado de qué lado de la línea divisoria fueron capturados Zambada y Guzmán, este hecho representa un importante golpe contra el narcotráfico.

En una entrevista para Radio Fórmula, el senador Ricardo Monreal afirmó que la captura de Ismael “El Mayo” Zambada y del hijo de Joaquín "El Chapo" Guzmán, sin la participación de unidades de inteligencia y militares mexicanas, fue un “cobro de factura” por parte de las agencias de investigación estadounidenses al gobierno del presidente López Obrador por su postura respecto a las operaciones de dichas agencias en territorio nacional.

“A mí me huele a un arreglo institucional o quizás hasta traición que alguna labor de inteligencia de las propias agencias (FBI, DEA y CIA) porque es muy extraño que se trasladen en una avioneta y llegando a Santa Teresa, cercano al Paso (Texas) ya haya gente ahí esperándolos, ex extraño, no funciona así este tipo de pesquisas”, afirmó.