Peña Nieto reaparece junto a Bill y Hillary Clinton en República Dominicana

El ex presidente Enrique Peña Nieto reaparció públicamente en una reunión junto al ex presidente de Estados Unidos, Bill Clinton, así como su esposa y ex candidata presidencial, Hillary Clinton.

Peña Nieto asistió a una reunión junto al ex mandatario chileno Sebastián Piñera y el empresario Frank Elias Rainieri en el hotel Punta Cana Resort & Club, de República Dominicana.