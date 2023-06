“Corcholatas” celebran a comunidad LGBT; PAN acusa al INE de ser “laxo”

"El nuevo INE, esta nueva presidenta, por lo menos ya es más laxo en sus criterios, en sus posiciones; apenas había llegado y un día después ya estaban recibiendo con honores al secretario de Gobernación (en ese momento Adán Augusto López), y también se acaban de reunir en Palacio Nacional", dijo Cortés ante el Consejo Nacional blanquiazul.

“Hoy vemos los enormes excesos y el absurdo gasto de las campañas ilegales de las ‘corcholatas’ morenistas, con bardas pintadas en todo el país, miles de espectaculares y un despliegue enorme de recursos públicos. Y su respuesta es cínicamente: yo no fui”, declaró.

Hoy vemos los enormes excesos y el absurdo gasto de las campañas ilegales de las corcholatas morenistas, con bardas pintadas en todo el país, miles de espectaculares y un despliegue enorme de recursos públicos. Y su respuesta es cínicamente: yo no fui. pic.twitter.com/0yzKpGo2py — Marko Cortés (@MarkoCortes) June 25, 2023

Mientras Cortés compartía su opinión, Claudia Sheinbaum, Adán Augusto López Hernández, Marcelo Ebrard y Manuel Velasco, todos contendientes en la encuesta de Morena, enviaron mensajes solidarios y de respaldo a la comunidad LGBT, misma que salió a las calles del país este sábado a exigir justicia, libertad y respeto a sus derechos.

La diversidad sexual es una realidad y la inclusión es un derecho. Trabajamos desde hace años junt@s para crear un país donde todas las personas sean respetadas y valoradas por quienes son, sin importar su orientación sexual o identidad de género. Por erradicar cualquier forma de… pic.twitter.com/EgfcfdTS7N — Dra. Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) June 24, 2023

Saludo a la comunidad LGBTQ+ desde Puerto Vallarta pic.twitter.com/LBa1aQnz1X — Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) June 24, 2023

A lo largo de la historia, la comunidad de la diversidad sexual ha ampliado con sus luchas la libertad de todo México.



Combatiendo desigualdades e impulsando la integración y el avance de los derechos, se cuida la raíz de un país que se enorgullece de su pluralidad. — Adán Augusto López H (@adan_augusto) June 24, 2023

Hoy es un día para celebrar el orgullo de nuestra diversidad.

Para rechazar el odio y la discriminación.

Y luchar por un México de derechos donde cada persona sea libre de ser quien es y amar sin miedo a quien ama.#AmorEsAmor#OrgulloLGBTIQ pic.twitter.com/mBN9IN1bN5 — Manuel Velasco (@VelascoM_) June 24, 2023

Fue un sábado tranquilo. Sheinbaum celebró su cumpleaños mostrando cómo fue recibida por los pueblos originarios de Sonora y lanzando un discurso en Querétaro, con el recuerdo de Josefa Ortiz de Domínguez, personaje clave en la Independencia mexicana.

Por su parte, Marcelo Ebrard degustó platillos en Puerto Vallarta. Escuchó música de mariachi y hasta se dio el tiempo de tomarse una foto con el que, dijo, “es la fan más pequeña de los Pumas”.

Hace 213 años una mujer en Querétaro tomó una decisión que marcó la historia del inicio de la Independencia, Josefa Ortiz de Domínguez.



Hoy la recordamos en una plaza llena de alegría y convicción de que la Cuarta Transformación debe seguir y que es tiempo de las mujeres. pic.twitter.com/sRQTUPjf2I — Dra. Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) June 25, 2023

Y que me encuentro a Marianne, la fan más pequeña de los pumas , en Puerto Vallarta , Guau me hizo el día !! pic.twitter.com/tr9SYhe4gL — Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) June 25, 2023

En Oaxaca, en la aún lastimada Juchitán, Adán Augusto López aprovechó para lanzarse otra vez contra el Poder Judicial. “Ya es hora de que jueces, magistrados y ministros defiendan al pueblo con el mismo compromiso que a los poderosos”, expresó.

Ricardo Monreal, el cuarto aspirante, se fue a meter a Fresnillo, Zacatecas, donde nació, creció y gobernó. Ahí prometió no traicionar a los mexicanos y no bajarse del proceso interno ni declinar por nadie. Fue arropado por fritos, muñecos y pancartas. Es tierra que aún gobiernan sus hermanos. No era para menos.

#EnVivo Estoy contento de estar en Fresnillo, en casa, en mi tierra, refrendándoles a las y los zacatecanos mi compromiso para continuar con esta lucha por un mejor país. ¡Gracias por acompañarme! pic.twitter.com/R32eXAvkNk — Ricardo Monreal A. (@RicardoMonrealA) June 24, 2023

Gerardo Fernández Noroña se quejó de que en Veracruz a Ebrard le autorizaron un auditorio para un evento, mientras que a él le obstaculizaron el uso del malecón. También insistió en los debates entre “corcholatas”, mismos que no están autorizados por la dirigencia nacional encabezada por Mario Delgado.

Por último, Manuel Velasco se fue a hacer “barras” en Chapultepec. También corrió en la pista de El Sope y llamó a los jóvenes a dejar las drogas y el alcohol y acercarse al deporte.