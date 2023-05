10 de Mayo: “Hoy no es día de fiesta”, madres de desaparecidos exigen justicia

Aquella consigna la gritaron cientos de mujeres y familiares este 10 de mayo, Día de la Madre, en una marcha que partió del Monumento a la Madre hacia el Ángel de la Independencia. Se manifestaron para exigir a las autoridades la búsqueda y presentación con vida de sus seres queridos.

“Diez de mayo no es de fiesta, es de lucha y de protesta”, lanzaban mientras caminaban por los carriles centrales de Paseo de la Reforma.

Hace años que las madres mexicanas encabezan las luchas sociales por las desapariciones en México, impulsadas por la violencia que les arrebata a sus hijos y que engrosa la cifra de feminicidios o desapariciones forzadas.

Hace años que muchas madres, como Carolina Manzano, no tienen nada que celebrar en México, un país donde han desaparecido más de 100,000 personas.

Érika de la Piedra Manzano, la hija de Carolina, desapareció en 2012. Tenía 22 años y se dirigía al centro comercial Parque Delta, ubicado en la alcaldía Benito Juárez de la Ciudad de México. No regresó a casa. Aunque los años pasan, las autoridades siguen sin pistas de su paradero y sin información de cómo la desaparecieron. Mientras tanto, Carolina, sin rendirse, la sigue buscando.

“No vamos a parar. Han sido 11 años largos, pero firmes y con mucha fuerza para seguirla buscando. En este momento ella tiene 33 años. Mija, te amo, te voy a seguir buscando”, comparte la madre.

🔴 Hoy, no todos los hijos, ni todas las mamás celebran el #10DeMayo



Mismo año. Misma impunidad. La hija de Cecilia González también desapareció en 2012 y tampoco sabe nada de ella, no tiene respuesta de las autoridades. Amairany Roblero González, la hija de Cecilia, desapareció en la alcaldía Iztapalapa, en la capital del país. Su madre ha batallado con la insensibilidad de las autoridades y con su ineficiencia.

“Hasta el momento no sabemos nada de mi hija. Cuántos años de no saber de ella. Es una incertidumbre no tener noticias de un hijo, de un familiar. Es muy triste y doloroso”, dice Cecilia.

Como cientos de familias de personas desaparecidas enfrentan la misma lucha que ella, a las mismas autoridades que no resuelven y a una Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) paralizada, otra consigna frecuente en esta marcha es: “¡La CEAV, simulando, a las familias ha olvidado!”.

A Cecilia le sorprende que en México desaparezcan tantas personas y no suceda nada. A su alrededor hay mamás de niñas, adolescentes, hombres, mujeres, personas con discapacidad y hasta militares desaparecidos.