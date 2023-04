Inegi: la población lectora de México registra su mayor disminución en 2023

“Este comportamiento inició durante la pandemia por la covid-19 y se mantiene hasta nuestros días”, apunta el Inegi.

Población no lectora

La población no lectora declaró no haber recibido estímulos suficientes para la lectura durante la infancia. 83% dijo que no la llevaban a bibliotecas o librerías; 79.7% mencionó que sus padres o tutores no le leían y 60.7 % no tenía libros distintos a los de texto en casa.

Además, 60% expuso que sus maestros no la motivaban para visitar bibliotecas y a la mitad no le pedían leer en la escuela otros libros además de los de texto.