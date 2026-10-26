Paro nacional de transportistas hoy, 26 de octubre: dónde hay cierre de carreteras y afectaciones
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Transportistas llaman a paro nacional
Integrantes de organizaciones de transportistas llamaron a un paro nacional y manifestación pacífica debido a la modificación al estímulo fiscal proyectado para el ejercicio 2027, en el que se observa una reducción en el umbral de ingresos anuales permitidos, pasando de 300 a 250 millones de pesos, para que las empresas y hombres-camión puedan deducir una parte sustancial de sus gastos operativos.
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La presidenta asegura que son pocas empresas afectadas
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, informó que este día se tiene prevista una mesa de diálogo con líderes de las organizaciones inconformes con funcionarios de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la cual se tiene prevista a las 11:00 horas.
El secretario de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Édgar Amador Zamora, informó que de 2,580 empresas que contribuyen a esta modalidad, conforman al sector, solo 170 dejarían de recibir este beneficio en el siguiente año.
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Puntos afectados en la CDMX
De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), estos serán los puntos afectados por la manifestación de transportistas:
-Caseta Autopista México - Querétaro
-Caseta Autopista México - Pachuca
-Caseta Autopista México - Cuernavaca
-Caseta Autopista México - Puebla
Leer más: Paro de Transportistas en CDMX: estos son los puntos afectados y sus demandas
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¿Por qué se manifiestan los transportistas?
Debido a la modificación al estímulo fiscal proyectado para el ejercicio 2027, en el que se observa una reducción en el umbral de ingresos anuales permitidos, pasando de 300 a 250 millones de pesos, para que las empresas y hombres-camión puedan deducir una parte sustancial de sus gastos operativos.
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Se abusó de los estímulos fiscales: Secretaría de Hacienda
El secretario de Hacienda, Édgar Amador Zamora, informó que el sector del autotransporte recibe apoyos de paquetes fiscales y vamos a seguir apoyando porque representa una palanca en los precios y la economía.
El pago de peaje para empresas de autotransporte es un costo y por lo tanto se reduce de sus ingresos. En 2002 se le dio un doble beneficio, los peajes son acreditados para el pago del ISR, por lo que tiene un doble beneficio; en ese año todas las empresas fueron beneficiadas; sin embargo, con el paso del tiempo se convirtió en un abuso hasta llegar al 0.4% del Producto Interno Bruto.
Ante ello, el Gobierno federal limitó en 2019 un tope de hasta 300 mdp para las empresas que estaban por debajo de este umbral se mantiene este beneficio, y debido a que en los recientes seis años, el estímulo ha crecido más de cinco veces.
“Aquellas empresas que verdaderamente lo necesitan y que tiene hasta 250 millones de pesos, van a seguir gozando de este beneficio”, explicó el secretario de Hacienda.
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Bloqueos carreteros por manifestantes
Caminos y Puentes Federales de Igresos y Servicios Conexos (Capufe) informó que ya hay presencia de manifestantes en los siguientes puntos:
- Autopista Cd. Mendoza - Córdoba, km 269 (Poblado San Cristóbal), con cierre a la circulación en ambos sentidos.
Y en los siguientes puntos sin interrupción a la circulación:
- Autopista Nuevo Teapa - Cosoleacaque, Plaza de Cobro Antonio Dovalí Jaime, dirección Cosoleacaque.
- Autopista Tehuacán - Oaxaca, Plaza de Cobro Huitzo, en ambos sentidos.
- Autopista México- Querétaro: Plaza de Cobro Tepotzotlán, en ambos sentidos.
- Autopista Cuernavaca - Acapulco, km 104 (Tecnológico de Monterrey), dirección Cuernavaca.
Toma tus precauciones.
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Afectaciones en vialidades del Edomex
Guardia Nacional Carreteras informa a través de su cuenta en 𝕏 sobre las afectaciones
- Se registra cierre parcial de circulación por presencia de personas en vehículos cerca del Km 021+050 en la carretera México-Pachuca en dirección a CDMX, a la altura de la caseta de cobro No. 23 "San Cristóbal". (09:15 horas)
- Hay presencia de personas en vehículos sobre el acotamiento, en la autopista México-Querétaro a la altura de la caseta de Tepotzotlán, sin afectación a la circulación ( 08:26 hrs.)
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¿Amotac participa en la manifestación?
No, en esta ocasión los transportistas que son parte de la Alianza Mexicana de Organización de Transportistas (Amotac) no participarán en este llamado al paro nacional en diversos estados. Las que sí llamaron a manifestarse son las siguientes:
- Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar)
- Alianza Mexicana de Organización de Transportistas (HAMOTAC)
- Federación Mexicana de Transportistas (FEMATRAC)
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Bloqueos en Oaxaca
Se registra cierre parcial de circulación con dirección a San Pablo Huitzo, por presencia de personas en vehículos cerca del kilómetro 219+900 en la carretera Cuacnopalan–Oaxaca, a la altura de la Caseta de Cobro "Huitzo". Atienda indicación vial. (10:04 horas)
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Transportistas bloquean Oaxaca y Veracruz
Transportistas ya se encuentran bloqueando las vialidades en Paseo Tollocan, en Toluca y Veracruz.