Transportistas anuncian paro nacional y bloqueos en estos estados, ¿cuándo serán las afectaciones?

Agrupaciones de transportistas que operan en el país anunciaron un paro nacional de labores para el próximo lunes 26 de octubre, una movilización que podría provocar bloqueos parciales en puntos estratégicos y afectar la circulación.
El llamado a las movilizaciones en diversos estados lo realizan integrantes de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar), la Alianza Mexicana de Organización de Transportistas (HAMOTAC), la Federación Mexicana de Transportistas (FEMATRAC) y la Industria del Transporte y Comercio (INDECO).
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¿En dónde habrá bloqueos por transportistas?
El llamado a participar es para el lunes 26 de octubre a partir de las 06:00 horas en todos los estados de la República.
Los líderes de las organizaciones que convocan a la manifestación pacífica aclararon que no realizarán cierres totales de autopistas ni carreteras federales; sin embargo, estacionarán sus unidades de transporte en los carriles laterales de los principales corredores logísticos e ingresos a las zonas metropolitanas.
El objetivo principal de esta protesta es exigir a las autoridades mesas de diálogo antes de que la propuesta fiscal sea ratificada.
Las organizaciones que convocan a esta manifestación son las siguientes:
Cámara Nacional del Autotransporte de Carga ( Canacar)
Alianza Mexicana de Organización de Transportistas ( HAMOTAC)
Organización Integradora de Transportistas de México
CONATRAM
¿Habrá paro nacional por parte de Amotac?
No, en esta ocasión los transportistas que son parte de la Alianza Mexicana de Organización de Transportistas ( Amotac) no participarán en este llamado al paro nacional en diversos estados, confirmó el representante del Estado de México y la CDMX a Expansión.
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¿Por qué habrá paro de transportistas?
Debido a la modificación al estímulo fiscal proyectado para el ejercicio 2027, en el que se observa una reducción en el umbral de ingresos anuales permitidos, pasando de 300 a 250 millones de pesos, para que las empresas y hombres-camión puedan deducir una parte sustancial de sus gastos operativos.
A lo largo de este 2026, los transportistas han realizado diversas marchas y bloqueos carreteros para exigir que se resuelvan diversos puntos entre los que destacan la inseguridad carretera, que pone en riesgo a los transportistas ante robos, agresiones y más actos de violencia; y la falta de justicia para las víctimas de ella.
Inversión en infraestructura, tecnología y rentabilidad: Se exige que haya modernización del campo que garantice la producción agrícola en el tiempo y cantidad.
Combate a monopolios y oligopolios agroindustriales: “regularización estricta de las grandes corporaciones que controlan los precios de insumos, transporte e importaciones”, informaron algunas organizaciones en abril de este año .
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Ante los bloqueos parciales y la manifestación pacífica que se esperan el próximo lunes 26 de octubre, se recomienda a los automovilistas a mantenerse informado a través de los canales oficiales de Capufe y Guardia Nacional Carreteras.