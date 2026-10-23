Transportistas anuncian paro nacional y bloqueos en estos estados, ¿cuándo serán las afectaciones?

¿En dónde habrá bloqueos por transportistas?

El llamado a participar es para el lunes 26 de octubre a partir de las 06:00 horas en todos los estados de la República.

Los líderes de las organizaciones que convocan a la manifestación pacífica aclararon que no realizarán cierres totales de autopistas ni carreteras federales; sin embargo, estacionarán sus unidades de transporte en los carriles laterales de los principales corredores logísticos e ingresos a las zonas metropolitanas.

El objetivo principal de esta protesta es exigir a las autoridades mesas de diálogo antes de que la propuesta fiscal sea ratificada.

Las organizaciones que convocan a esta manifestación son las siguientes:

Cámara Nacional del Autotransporte de Carga ( Canacar)

Alianza Mexicana de Organización de Transportistas ( HAMOTAC)

Organización Integradora de Transportistas de México

CONATRAM

Los transportistas llaman a todos los integrantes de sus organizaciones a participar en la manifestación pacifica nacional. (Foto: Facebook Hamotac Nacional )

¿Habrá paro nacional por parte de Amotac?

No, en esta ocasión los transportistas que son parte de la Alianza Mexicana de Organización de Transportistas ( Amotac) no participarán en este llamado al paro nacional en diversos estados, confirmó el representante del Estado de México y la CDMX a Expansión.