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Manifestaciones hoy por el Mundial 2026 en vivo: marchas y protestas en CDMX y Guadalajara

Los integrantes de la CNTE alistan una j¡nueva jornada de movilizaciones en distintos puntos de la CDMX; además, se prevén protestas en Guadalajara, sede del partido de la selección mexicana.
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La imagen corresponde al 11 de junio cuando manifestantes se enfrentaron a policías en los alrededores del Estadio CDMX en la inauguración del Mundial de Futbol. (Foto: Lucia Flores/Getty Images)

  1. La CNTE alista protestas en sedes de Afores en la CDMX

    La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX) informó sobre las manifestaciones que tiene prevista este día los integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) en distintas sedes de Afores, lo que afectará la movilidad en distintas calles y avenidas, por lo que recomienda a la ciudadanía tomar precauciones.

    Alternativas viales

    La dependencia capitalina detalla que las alternativas para Paseo de la Reforma son: Circuito Interior, avenida Chapultepec, Eje 1 Norte, Eje Central, y los Ejes 1 y 2 Oriente.

    Para la avenida Revolución el anillo Periférico, la avenida De los Insurgentes y la avenida Universidad.

  2. Ángel de la Independencia

    La SSC-CDMX informó que está cerrada la circulación en ambos sentidos de carriles centrales de Reforma entre Avenida Insurgentes y la Glorita de la Diana Cazadora, por colocación de logística en el Ángel de la Independencia.

  3. Cortes viales en Guadalajara

    Se prevé tráfico y cortes viales en la zona del Bajío, principalmente en los siguientes puntos:

    • Laterales de Periférico Poniente
    • Lateral de avenida Vallarta
    • Avenida del Bajío
    • Avenida del Bosque

    Las autoridades estatales implementarán operativos viales en los siguientes puntos:

    Periférico Poniente

    • Avenida Vallarta
    • Avenida Las Torres
    • Avenida del Bajío
    • Avenida Inglaterra
    • Avenida Aviación

    Los cortes a la circulación se concentrarán en los alrededores del Estadio Guadalajara.

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    Inmediaciones del Estadio Guadalajara. (Foto: Google Maps)

    La selección mexicana compartió a través de su cuenta de 𝕏 el ánimo que sienten por jugar contra la selección de Corea del Sur como parte de primera fase de los partidos del Mundial de Futbol. 2026.

  5. Largas filas al Fan Fest en Guadalajara

    Desde temprana hora se registran largas filas en el acceso al Fan Fest en Guadalajara. A las 10:13 horas, a través de X se informó que la sede para ver los partidos de este día del Mundial está a punto de llegar al 100% de capacidad.

  6. Metro de CDMX con afluencia moderada y ajustes en la Línea 2

    De acuerdo con el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, la mayoría de las líneas registra afluencia moderada y buen avance de trenes, entre ellas las líneas 1, 2, 3, 7, 8, 9, 12, A y B. No obstante, las autoridades recuerdan que las condiciones de operación pueden cambiar debido a eventualidades en el servicio.

    La Línea 2 opera con normalidad de Tasqueña a Cuatro Caminos y viceversa; sin embargo, las estaciones Zócalo/Tenochtitlan y Chabacano permanecen cerradas, por lo que los trenes únicamente atraviesan ambas estaciones sin permitir el ascenso ni descenso de pasajeros. Para quienes se dirigen al Centro Histórico, el Metro recomienda utilizar rutas alternas para llegar a la zona.

Tags

Mundial Estados Unidos, México y Canadá 2026 Futbol

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