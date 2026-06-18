Manifestaciones hoy por el Mundial 2026 en vivo: marchas y protestas en CDMX y Guadalajara
-
La CNTE alista protestas en sedes de Afores en la CDMX
La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX) informó sobre las manifestaciones que tiene prevista este día los integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) en distintas sedes de Afores, lo que afectará la movilidad en distintas calles y avenidas, por lo que recomienda a la ciudadanía tomar precauciones.
Alternativas viales
La dependencia capitalina detalla que las alternativas para Paseo de la Reforma son: Circuito Interior, avenida Chapultepec, Eje 1 Norte, Eje Central, y los Ejes 1 y 2 Oriente.
Para la avenida Revolución el anillo Periférico, la avenida De los Insurgentes y la avenida Universidad.
-
Ángel de la Independencia
La SSC-CDMX informó que está cerrada la circulación en ambos sentidos de carriles centrales de Reforma entre Avenida Insurgentes y la Glorita de la Diana Cazadora, por colocación de logística en el Ángel de la Independencia.
-
Cortes viales en Guadalajara
Se prevé tráfico y cortes viales en la zona del Bajío, principalmente en los siguientes puntos:
- Laterales de Periférico Poniente
- Lateral de avenida Vallarta
- Avenida del Bajío
- Avenida del Bosque
Las autoridades estatales implementarán operativos viales en los siguientes puntos:
Periférico Poniente
- Avenida Vallarta
- Avenida Las Torres
- Avenida del Bajío
- Avenida Inglaterra
- Avenida Aviación
Los cortes a la circulación se concentrarán en los alrededores del Estadio Guadalajara.
La selección mexicana compartió a través de su cuenta de 𝕏 el ánimo que sienten por jugar contra la selección de Corea del Sur como parte de primera fase de los partidos del Mundial de Futbol. 2026.
Esta noche, Guadalajara volverá a latir por México. ❤️🔥
En una ciudad donde la pasión se canta, nuestra Selección vivirá un nuevo capítulo de su historia mundialista. 🌎✨
¡Vamos juntos! 🙌 #SomosMéxico pic.twitter.com/fPDsN8v8e1
— Selección Nacional (@miseleccionmx) June 18, 2026
-
Jueves de marchas en la CDMX
La Agenda de Movilizaciones de la SSC de la Ciudad de México, prevé 11 marchas durante este jueves en distintos puntos; entre las que destacan las que realizará la CNTE en sedes de las Afores.
Leer más: Las 11 marchas y calles cerradas en CDMX hoy 18 de junio; así estará la ciudad por el México vs. Corea
-
Largas filas al Fan Fest en Guadalajara
Desde temprana hora se registran largas filas en el acceso al Fan Fest en Guadalajara. A las 10:13 horas, a través de X se informó que la sede para ver los partidos de este día del Mundial está a punto de llegar al 100% de capacidad.
¡AVISO IMPORTANTE!
🚦 El FIFA Fan Festival™ Guadalajara está por alcanzar su capacidad, ¡date prisa! Te esperamos en la #FiestaMásMexicana . #SomosGuadalajara #Somos26 #FIFAWorldCup pic.twitter.com/XOVJoG3EcY
— FIFA World Cup 26 Guadalajara™ (@Gdl2026) June 18, 2026
-
Metro de CDMX con afluencia moderada y ajustes en la Línea 2
De acuerdo con el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, la mayoría de las líneas registra afluencia moderada y buen avance de trenes, entre ellas las líneas 1, 2, 3, 7, 8, 9, 12, A y B. No obstante, las autoridades recuerdan que las condiciones de operación pueden cambiar debido a eventualidades en el servicio.
La Línea 2 opera con normalidad de Tasqueña a Cuatro Caminos y viceversa; sin embargo, las estaciones Zócalo/Tenochtitlan y Chabacano permanecen cerradas, por lo que los trenes únicamente atraviesan ambas estaciones sin permitir el ascenso ni descenso de pasajeros. Para quienes se dirigen al Centro Histórico, el Metro recomienda utilizar rutas alternas para llegar a la zona.
#MetroAlMomento: La Línea 2 opera de Tasqueña a Cuatro Caminos y viceversa.— MetroCDMX (@MetroCDMX) June 18, 2026
Las estaciones Zócalo/Tenochtitlan y Chabacano, permanecen cerradas y únicamente los trenes no realizan ascenso ni descenso de personas usuarias.
Como alternativas para llegar a la zona centro de la… pic.twitter.com/w3o3AKIBA2