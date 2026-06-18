La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX) informó sobre las manifestaciones que tiene prevista este día los integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) en distintas sedes de Afores, lo que afectará la movilidad en distintas calles y avenidas, por lo que recomienda a la ciudadanía tomar precauciones.

Alternativas viales

La dependencia capitalina detalla que las alternativas para Paseo de la Reforma son: Circuito Interior, avenida Chapultepec, Eje 1 Norte, Eje Central, y los Ejes 1 y 2 Oriente.

Para la avenida Revolución el anillo Periférico, la avenida De los Insurgentes y la avenida Universidad.