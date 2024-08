Javier Corral y Fiscalía CDMX suman dos denuncias contra Fiscalía de Chihuahua

“Se le filtró al Comité Ejecutivo Nacional del PAN toda la carpeta de investigación, incluida la orden de aprehensión, ahora ya conocemos el contenido de la orden de aprehensión, porque el PAN la subió al sistema ante el INE y todo ello constituye una actuación ilegal”, resaltó.

Dijo que esta se suma a la presentada por él hace unos días ante la Fiscalía capitalina y ante la FGR contra la fiscalía de Chihuahua y la gobernadora de este estado, Maru Campos, por el presunto delito de abuso de autoridad e intento de secuestro por los hechos del pasado 14 de agosto.

Javier Corral se dijo confiado de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación deseche la impugnación del PAN en su contra y confirme su ingreso al Senado por la vía plurinominal por Morena, pues su caso no es igual al del exgobernador panista de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca.

”No hay elementos en la impugnación , esa impugnación no tendría ninguna posibilidad ni viabilidad. Es muy difícil de comparar el caso del exgobernador Cabeza de Vaca con mi caso, ni hui, ni he huido, ni me he evadido, ni me he sustraído de la acción de la justicia”, afirmó.