Partidos reincidieron: burlaron y quitaron candidaturas a la comunidad trans

Esta no es la primera vez que un partido falsea la identidad sexual en el estado ni son sólo varones los que han incurrido en esa conducta: actualmente es diputada local Brenda Fraga, quien se reeligió en 2021 por el PT usando la acción afirmativa del grupo vulnerable lésbico-gay, caso prácticamente oculto, pues el IEM garantizó en ese proceso completa secrecía sobre las cuotas arcoíris, por ser un derecho humano.

En cambio, Michoacán sí será la primera en tener la primera senadora abiertamente lesbiana en el país: Reyna Celeste Ascencio -hoy diputada- quien ganó postulada por Morena.

En San Luis Potosí desde las campañas se denunció a tres “abanderadas” del PVEM: José Reyes Martínez Rojas “Reyitos” candidata (mujer trans) a alcaldesa del ayuntamiento de Venado; la de Villa Arista, Daniel Alfonso Zavala de la Rosa; la de Vanegas, Roberto Carlos Medina, además de la abanderada del PRD a Ahualul.

De las cuatro supuestas candidatas, la primera, “Reyitos”, sí ganó la elección. Y aunque será impugnada ante la Sala Superior del TEPJF, en mayo pasado el Tribunal Electoral del Estado de San Luis Potosí y luego la Sala Regional Monterrey del Tribunal ya validaron su registro con base en la jurisprudencia ya citada, aunque en su recurso, el Panal pidió que se viera por los derechos de todas las mujeres y personas de la diversidad que fueron desplazadas.

En Guanajuato triunfó como virtual diputada federal Alma Rosa de la Vega, bajo la acción afirmativa de la diversidad sexual, morenista anotada por la Coalición Sigamos Haciendo Historia, pero localmente se reconoce como mujer cis, es decir, de su propio género.

Y en Durango fue el PAN el que postuló a Verónica Pérez Herrera, también virtual diputada federal pero por la vía de la representación proporcional, aunque también ocupó una acción afirmativa correspondiente al grupo LGTB.

En este caso, el 21 de septiembre de 2021, siendo diputada local en su natal Durango, Pérez votó en contra de los matrimonios igualitarios y en su discurso en esa fecha, si bien dijo respetar a la comunidad LGTB afirmó que la doctrina de su partido es a favor de la familia y la vida, y “no se puede calificar esta doctrina como un mensaje de odio o de rechazo a los distintos sectores de la población”. “¡Por nosotros ocupas ese lugar¡” le cuestionaron a gritos.

Y se perfilan más casos...

En otras entidades ha prevalecido la opacidad, incluso, sobre quienes fueron candidatos por acción afirmativa, pese a estar obligados a la transparencia sobre sus trayectorias, perfiles y propuestas. Es así que se ha tenido que recurrir a las solicitudes de información incluso para conocer sobre las candidaturas de algunas acciones afirmativas.

En Puebla, se registraron 10 personas como parte de las acciones afirmativas, pero hubo dos de ellos que presentaron escritos para autoadscribirse por todas las minorías: dijeron ser mujeres, indígenas, jóvenes e integrantes de la comunidad LGBTTTIQ al mismo tiempo.

Ganó la elección y está impugnada la candidata Adán Soto Rojo, de Morena, quien contendió a la presidencia municipal de Chiconcuautla y a quien la comunidad rechaza como uno de sus pares.

Por esa vía se anotaron pero perdieron por el PVEM Eduardo Rojas Ramírez al ayuntamiento de Los Reyes de Juárez y Olga Rosas Parra, candidata de Morena a la reelección como presidenta municipal de Jolalpan. En este último caso en 2021 Rosa contendió como mujer sin adscribirse como parte de la diversidad sexual.

Por ejemplo en Jalisco es una de las entidades donde más candidatos LGTBTTTIQ+ se anotaron a diversos cargos alcaldías, diputaciones, en total 78, pero se sospecha que la mayoría no eran casos verídicos, afirma Carlos Becerra, de la Unión Diversa- Jalisco.

“Tuvimos ir rastreando cada nombre y que solicitar incluso por transparencia los nombres de quiénes eran los candidatos, lo que habla de que ni siquiera tenían activismo a favor de los derechos de la diversidad, eso nos genera la convicción de que se trata, en la mayor parte, de casos sospechosos”, indica en entrevista.

Por Movimiento Ciudadano ganó la diputación pluri la emecista Esther Montserrat Pérez Cisneros, de la cuota arcoíris; una regiduría del municipio Jocotepec en lo que será la única candidata abiertamente lesbiana y un legislador suplente, pero - asegura- los partidos anunciaron ampliamente que tendrían candidaturas a la comunidad de la diversidad, como una estrategia para atraer el voto.

Y la mayor parte de las postulaciones son para hombres, de ellos hombres gay, pero muchos no se adscribieron directamente a una minoría sexual, “bastó que llenaran un formato de autodeterminación y ya… pero no vimos en campaña, no conocemos a 64 activistas que hayan estado haciendo propuestas legislativas o de gobierno a favor de la comunidad. Quiere decir que ¿de dónde surgieron? Da la idea de que los partidos improvisaron movimientos supuestamente LGTBTTTIQ+.”.

En el Estado de México activistas de Fuera del Clóset A.C, Diversidad Majami y Lucha Consciente lgbtiq+ denunciaron con oportunidad desde las campañas y ante el Instituto Electoral del Estado de México (IEEM) que de 39 candidaturas postuladas como personas LGTBTTTIQ+ al menos 11 falsearon información pues no pertenecen a esa comunidad.