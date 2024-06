Discurso de Claudia Sheinbaum tras los resultados de la elección presidencial

Discurso de Sheinbaum en el Zócalo

Me siento emocionada y agradecida por el reconocimiento que han dado a la 4ª transformación de la vida pública de México. Desde aquí, como siempre lo hemos hecho, me comprometo a que no les voy a defraudar. Hoy hemos hecho posible, el pueblo de México, la continuidad y el avance de la 4ª transformación.

Y también que por primera vez en 200 años las mujeres llegamos a la Presidencia de la República. Vamos a gobernar para todas y para todos. Pero aquí, por ser la primera vez que una mujer es reconocida por el pueblo para el más alto honor para la Presidencia de la República, si me permiten, quiero nombrar algunas mujeres de nuestra historia, que además, cuando fui jefa de Gobierno, pusimos en el Paseo de las Heroínas, en Paseo de la Reforma están presentes con nosotros: Sor Juana Inés de la Cruz, Gertrudis Bocanegra, Josefa Ortiz de Domínguez, Leona Vicario, Margarita Maza, Agustina Martínez Heredia, Dolores Jiménez y Muro, Matilde Montoya Lafragua, Sara Pérez Romero, Carmen Serdán Alatriste, Juana Belén Gutiérrez Chávez, Elvia Carrillo Puerto, Hermila Galindo.

Y también todas las mexicanas anónimas forjadoras de la patria. Venimos de lejos este triunfo no es de ahora, se lo debemos a muchas y muchos que han luchado por nuestra patria, por las libertades y la justicia, a hombres y mujeres que han dado su vida por nuestro país, a movimientos sociales, obreros, estudiantiles, médicos, de maestros, de campesinos, de mujeres.

Y gracias también, espero que nos esté escuchando, a un hombre que nunca se venció, nunca se cansó de dedicar su vida a la justicia y a su pueblo. Presidente. Escribiste un libro recientemente que titulaste: Gracias.

Desde aquí te decimos presidente: gracias. Es un honor estar con Obrador. Hace poco dije que el cierre del gobierno del presidente López Obrador iba a ser espectacular porque el 2 de junio íbamos a hacer historia e hicimos historia el 2 de junio.

Vamos a mantener un gobierno. Del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. A garantizar todos los programas del Bienestar del presidente López Obrador, a los que nos comprometimos, al apoyo de las mujeres de 60-64 años de edad, a las becas para todos los niños y niñas que estudian en escuela pública y más becas a más preparatorias, a más universidades, a consolidar el sistema de salud pública, a construir viviendas para jóvenes, hombres y mujeres, a garantizar el aumento del salario mínimo, a continuar con los trenes de pasajeros.

Nuestro compromiso siempre como con la reforma que envió recientemente el Presidente para el reconocimiento de los pueblos indígenas y afromexicanos de nuestro país. Nuestro compromiso con el bienestar de todas y todos los mexicanos. Vamos a gobernar para todas y para todos.

Pero como dice, el principio humanista de nuestro movimiento es por el bien de todos. Primero, los pobres seremos austeros, no regresarán la corrupción ni los privilegios. No va a regresar el avión presidencial, ni las pensiones expresidentes, ni el Estado Mayor Presidencial. Me comprometo con ustedes a llevar a México por el sendero de la paz, la seguridad, la democracia, las libertades, la igualdad y la justicia. Me comprometo con ustedes a gobernar con humildad, pero con una profunda responsabilidad.

Este triunfo del pueblo de México, es el triunfo de la revolución de las conciencias y el reconocimiento de nuestro pueblo. Al mandato de continuar y avanzar con la 4ª transformación de la vida pública de México.

Amigos y amigas tengo claro que vamos a guardar el legado del presidente Andrés Manuel López Obrador. Tengo claro que la responsabilidad es enorme, pero cuando se tienen convicciones y amor al pueblo, es posible lograrlo todo.

Gracias hoy al pueblo de México, este es tu triunfo. Este 2 de junio nuevamente. Hicimos historia. ¡Viva la 4ª transformación! ¡Viva el presidente López Obrador! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México!