Acciones importantes y urgentes que resolver para las mujeres de México

Un país con once feminicidios por día

Según el Informe sobre violencia contra las mujeres del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, durante el primer trimestre del 2024 hubo 184 presuntos feminicidios en México. Este mismo documento también muestra que 2021, año en el que gobernó el partido político que la nueva presidenta representa, fue el período en el que se rompió el récord histórico de violencia hacia las mujeres, con 981 carpetas registradas de muertes por violencia de género. Desde entonces y hasta hoy, se calculan 11 feminicidios por día en el país.

En México, la violencia contra las mujeres sucede en todos los ámbitos, todos los días. Las cifras son exorbitantes: el 70.1% de las mujeres han experimentado al menos una situación de violencia según el INEGI y el 39.9 % de esa violencia proviene de una pareja.

En este sentido, generar políticas públicas concretas, profundas y que cubran tanto el corto como el largo plazo en temas de violencias hacia las mujeres es uno de los principales temas a abordar hoy en el país.

“No hay futuro posible si hoy no se hace un profundo y real alto al feminicidio. El tema se visibilizó mucho desde el “Ni una menos” y el “Me too”, pero aun sigue siendo un tema gravísimo. Mientras no nos sintamos seguras en la calle, con nuestras parejas, en el lugar de trabajo; mientras no haya estado de derecho y acceso a la justicia, y lo que sigamos viendo sea impunidad, va a ser imposible que podamos avanzar en otros temas de igualdad”, señala Mariana Gabarrot, profesora-investigadora del Seminario de Feminismos y Perspectiva de Género a nivel maestría y doctorado del Tec de Monterrey.

Por su parte, Suhayla Bazbaz, activista feminista mexicana que dirige la organización Cohesión Comunitaria e Innovación Social, indica que “también hay que prestar atención a la violencia que proviene de las instituciones”.

“Sólo desde diciembre de 2018 y hasta noviembre de 2023, en la Ciudad de México se abrieron más de 1000 carpetas de investigación por delitos sexuales con imputados de instituciones policiales, en donde 3 de cada 4 eran de la Secretaria de Seguridad Ciudadana, contra mujeres jóvenes, adolescentes y niñas”. Para Bazbaz, es importante que la presidenta haga un posicionamiento público de no tolerancia a la violencia institucional e indique seguimiento a dichos delitos sexuales en el gabinete de seguridad.

Otro tema fundamental es el de la cultura de la denuncia y la garantia de acceso a la verdad, la no repetición y la reparación del daño: segun la a Unidad para la Igualdad de Género de la Cámara de Diputados, hoy los principales delitos cometidos contra las mujeres son los relacionados con el abuso sexual y la violación, pero solo 12 por ciento de las que experimentan alguna agresión por su pareja presentaron la causa ante la justicia.

“Los feminicidios están ligados a la impunidad, al crimen organizado y a la corrupción. Y en ese sentido, en México tenemos la tormenta perfecta, porque además tenemos el factor de que las personas nos construimos en base a lo que los demás, incluido el Estado, nos dice que somos. Y en este país, el hecho de que haya 11 muertes por día por feminicidios nos hace sentir y pensar que las mujeres no importamos, que nuestra vida no importa”, afirma Gabarrot.