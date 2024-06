¿Quién ganó las elecciones a jefe de gobierno y las alcaldías en CDMX?

En la casilla 3766, en Tlalpan, no ha habido controversias con el conteo de votos, aunque las representantes de Morena se quejaron porque los funcionarios de casilla sólo anuncian el voto, pero no muestran la boleta. Los representantes de los otros partidos resaltan que no ha habido ningún problema.

En la casilla 5437 de la alcaldía Venustiano Carranza cerraron sus puertas a las 6 pm, pero hasta ahora no han podido iniciar conteo al asegurar que es complicado realizarlo.