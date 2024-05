Xóchitl llama a no "hacerse bolas" y votar por un solo partido de la coalición

En este evento donde le dieron el bastón de mando una comunidad indígena , la candidata pidió a los asistentes salir a votar este domingo 2 de junio y comentó que Claudia Sheinbaum declaró que no reconocerá los resultados electorales sino gana.

“Ya dijo la señora (Claudia) Sheinbaum, que si no gana no va a reconocer los resultados. Ya están hablando de fraude. Por eso tenemos que ir a votar todos, en mayoría, tenemos que salir a votar y ganar contundentemente aquí en la zona Norte de México”.

En México se va a poder salir a la calle sin sentir miedo. Voy a cuidar de ustedes, de sus familias, de sus hijas y de sus hijos. Mensaje desde Altacomulco, Estado de México. https://t.co/UddiaTNsmJ — Xóchitl Gálvez Ruiz (@XochitlGalvez) May 24, 2024

Además, la candidata de la oposición le volvió a llamar “narco partido” a Morena, pues dijo que aún el Instituto Nacional Electoral (INE) aun no le notifica las medidas cautelares que emitieron en su contra para que ya no lo llame de esta forma.

“Me prohibiero decirle narco partido; hoy me prohibieron, pero como todavía me notifican ya no le voy a a decir narco partido al narco partido, pero no hay duda que Morena está aliado con los delincuentes. Por eso los delincuentes se pasean por todo el país”, señaló.

También la candidata presidencial del PAN, PRI, PRD le respondió al presidente Andrés Manuel López Obrador sobre el caso de Emiliano, el niño que falleció en Tabasco tras un disparo; aseguró que el mandatario sólo piensa en su imagen y no en los menores asesinados durante su gobierno.

“Por supuesto que es su responsabilidad de proteger la vida de los niños y jóvenes. La muerte de Emiliano en Tabasco es una irresponsabilidad de su gobierno. Su gobierno dejó crecer la delincuencia. Usted dice que usamos la tragedia para afectar su imagen, usted solo piensa su imagen ojalá por un momento pensara en los niños que han sido asesinados“, dijo.