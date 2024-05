Xóchitl Gálvez le abre la puerta al sector empresarial

Foto de abril de 2024. Xóchitl Gálvez, candidata presidencial de la coalición Fuerza y Corazón por México, en su participación ante empresarios en la 87 edición de la Convención Bancaria en Acapulco. (Foto: Carlos Alberto Carbajal/Cuartoscuro )

Xóchitl Gálvez no sólo respaldó a los empresarios, también los incluyó en sus propuestas de gobierno. Una de ellas es el sector energético. Ante los apagones que padecieron más de 13 estados hace unas semanas, la candidata dijo que la demanda de energía ha rebasado las reservas existentes, por lo que prometió volver a la generación de privados.

“Hoy tenemos parques industriales que no tienen energía eléctrica, por la cerrazón de la CFE; si no cambiamos esa cerrazón, los apagones van a seguir. Primero, tenemos que entender que la energía limpia es la más barata. Mi gobierno va a retomar las subastas de energía eléctrica con el sector privado, no tengo ninguna duda”, dijo en un evento.

También hizo propuestas para Petróleos Mexicanos (Pemex). Planteó abrir las ondas petroleras -suspendidas en este gobierno- para que vuelva a participar el sector privado en la exploración y explotación de hidrocarburos.

"Mi apuesta son las energías renovables, el uso de gas natural como el combustible de transición, pero, sobre todo, apostarle al hidrógeno para grandes consumos. Tenemos que volver a las rondas para la energía limpia, para el tema petrolero y para las subastas eléctricas", dijo durante el segundo debate presidencial.

Otra propuesta que hizo fue en una reunión que mantuvo con la Cámara de la Industria de Transformación de Nuevo León (Caintra). Ahí comentó que para beneficiar el nearshoring en México es necesario construir puertos, como uno en Coyutlán, Colima, el cual lo puede hacer el sector privado.

"Urge el puerto de Cuyutlán, ese puerto lo puede desarrollar el sector privado y puede ser ese puerto tecnológico que ya tenga equipos para detectar la entrada de fentanilo, que todo sea, porque ahorita como están muy preocupados con el fentanilo, pues de repente hay filas de 18 kilómetros para entrar a Manzanillo", dijo.

En esa ocasión también mencionó que las inversiones que se harán en infraestructura será con el sector privado con el fin de acelerar la relocalización de empresas en México, pues dijo que es necesario mejorar cruces fronterizos, hacer autopistas y trenes de carga.

"Yo no tengo problemas con el sector privado de co-invertir y que podamos acelerar el que venga el nearshoring, porque si no mejoramos algunos puertos, si no mejoramos algunos cruces fronterizos, si no construimos algunas autopistas, entonces necesitamos ya tener una carretera o más trenes de carga, ahí también el sector privado tiene que ser", declaró.

También planteó que el sector empresarial participe en proyecto de tratamiento de aguas residuales. La contendiente señaló cuatro puntos para combatir la escases de agua en el país, como fortalecer los bosques, tecnificar el campo, reparar fugas y tratar el 100% de las aguas residuales, pues, dijo, “ahí necesitamos al sector privado”.

"La infraestructura hídrica es clave. Necesitaríamos invertir unos 100 mil millones en co-inversión con el sector privado para resolver el tema del fondo del agua, pero si no lo resolvemos, vaya problemas que vamos a tener", declaró hace unas semanas en Nuevo León.

Además, Xóchitl Gálvez planteó incluir a los empresarios en el sector salud. Prometió que si los hospitales públicos no cumplían con atención, cirugías y medicamentos a los mexicanos, éstos podrían ir a una farmacia y hospital privado para recibirlos con costo al Gobierno federal mediante una tarjeta que creará llamada MI SALUD.

"Vamos a entregar a cada mexicano su tarjeta MI SALUD que les dará derecho a consultas, cirugías y medicamentos sin costo. En caso de que el gobierno falle podrás ir a una farmacia u hospital privado. Los costos estarán cubiertos con tu tarjeta, accesos a salud mental a toda la población, especialmente a jóvenes, a los adultos mayores se les cubrirán prótesis dentales, lentes, cirugías de cataratas, aparatos ortopédicos y auditivos", dijo desde sus redes sociales.