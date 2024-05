Gobierno de NL apoyará a fallecidos en evento de Máynez; hay 27 hospitalizados

“De parte del gobierno cuenten con nosotros, vamos a correr con todos los gastos funerarios, vamos a correr con el seguimiento, traslados y, sobre todo si tenían hijos, el gobierno va a apoyar con todo lo relacionado con becas y manutención”.

“Esto ayer nos tomó por sorpresa, no estaba pronosticado en la ciudad una tormenta. Fue tan rápido que en particular no podíamos dar crédito a lo que se vivió”, aseguró el mandatario estatal en conferencia de prensa que ofreció esta mañana.

El gobierno de Nuevo León informó que se acordó tener todas las banderas a media asta en señal de luto por la tragedia acontecida la noche del miércoles 22 de mayo.

“A través de la Secretaría de Igualdad e Inclusión se dará seguimiento para indemnizar a los lesionados hasta que se rehabiliten completamente y puedan regresar a sus labores o a su vida cotidiana y cubrir con sillas de ruedas, bastones, medicamentos, prótesis”, detalló en un comunicado.

Módulos de atención

El gobierno de Samuel García también dio a conocer que los equipos de las Secretarías de Igualdad e Inclusión y Salud instalaron módulos de atención para brindar asistencia e información personalizada a los familiares de las personas hospitalizadas, que se encuentran en los hospitales 21 del IMSS, Universitario, Muguerza y Zambrano, así como en la explanada y al interior de Palacio de Gobierno.

El gobernador Samuel García detalló en redes sociales que hay 27 pacientes hospitalizados, de los cuales 8 se encuentran en cirugía y en estado delicado.

“Vamos a hacer todo lo posible para que salgan bien de cirugía y que se recuperen lo más pronto posible”, escribió en X.