Beatriz Gutiérrez Müller defiende otra vez al hijo de Xóchitl Gálvez

Beatriz Gutiérrez Müller, esposa del presidente Andrés Manuel López Obrador, volvió a defender a Juan Pablo, hijo de Xóchitl Gálvez, minutos después de que un comunicador compartiera en redes un video en que se ve al joven agrediendo a un policía de la capital.

“No, no lo comparto y te pido que lo retires. Esto no es correcto. Por favor, si un miembro de la familia no está cometiendo delito, dejen de molestar en la vida privada. Todos nos equivocamos”, apuntó la doctora Beatriz Gutiérrez.

“Cada quien con sus conductas inapropiadas, ¿o somos perfectos? ¿Quién tira la primera piedra? Ya estamos grandecitos. Por ello, repito: basta de que los familiares seamos ‘daños colaterales’ de la campaña electoral de un candidato o candidata”, agregó.