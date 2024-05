Morena: Mapa de focos rojos es parte de plan para judicializar la elección

El dirigente nacional de Morena, Mario Delgado Carrillo, afirmó que el mapa de focos rojos con riesgo de violencia que presentó la oposición a las autoridades electorales forma parte del plan para desalentar la votación, e incluso es parte de la estrategia para buscar anular la elección del 2 de junio.

Delgado Carrillo no se refirió a los riesgos de violencia del mapa de focos rojos, pues aseguró que la oposición busca que no se instale el 25 % de las casillas y con ello que la elección no sea válida.