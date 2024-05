"Yo no quiero ministros mascotas", dice Xóchitl Gálvez ante banqueros

En la Reunión Nacional de Consejeros Regionales de BBVA, explicó que propondrá concursos abiertos públicos para la elección de los ministros de la Corte, para el titular de la FGR, y los subgobernadores del Banco de México, pues dijo que quiere a los mejores.

“Por ejemplo para la Corte que el Consejo de la Judicatura proponga dos perfiles, que las universidades propongan dos perfiles y las academias de abogados propongan dos perfiles, y que ellos organicen concursos para decir quiénes son los mejores, y de esos seis, yo escojo a tres. No míos, no el que a mí me parece va a ser mi cuate y me va a defender “, declaró.

"Me comprometo que estén los mejores lo que defienda a la Fiscalía, al INAI, al Banco de México y a la Corte y a la Constitución", declaró ante banqueros.

Además agregó que su gabinete se formará con algunas personas que la han acompañado en su campaña presidencial, pues dijo que "lo han hecho bien", pero enfatizó que no le gusta trabajar con "tarugos".

La Constitución establece que el presidente de la República designará a los integrantes del Banco de México con la aprobación del Senado, y en el caso de los ministros de la SCJN, también el o la titular del Poder Ejecutivo será quien someterá una terna ante la Cámara alta, y los legisladores eligen.