García Cabeza de Vaca y la candidatura fallida

Morena adelantó que solicitaría al TEPJF declarar vacante el lugar asignado a García Cabeza de Vaca, mientras el PAN buscó que la consejera Carla Humphrey se excusara de la discusión, al argumentar que su cónyuge (el extitular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto), realizó imputaciones contra el exgobernador. Al final, esa propuesta, no próspero.

El consejero Arturo Castillo consideró que este asunto debe ser evaluado por la sala superior y no por el INE, dado que “jurídicamente, el mandato de hacer esta sustitución y la evaluación correspondiente sigue vigente”.

¿Qué dice la defensa de García Cabeza de Vaca?

Castillo se refería a que el pasado fin de semana, Diego Ruíz Durán, abogado del exgobernador de Tamaulipas, dio a conocer que un juez de Distrito en Materia de Amparo otorgó dos suspensiones definitivas al panista que buscaba contender como candidato a diputado federal.

Víctor Hugo Sondón, representante panista ante el INE, argumentó que la suspensión definitiva que le otorgó un juez federal a García Cabeza de Vaca determina una nueva condición jurídica y, por tanto, el exmandatario se encuentra en pleno ejercicio de sus derechos de votar y ser votado.

“El mundo al revés: Un Tribunal Electoral como es la Sala Superior se pronunció en un tema penal. Determinó que García Javier Cabeza de Vaca se encontraba prófugo de la justicia y no le hacemos caso a la autoridad competente que es en materia penal, que dice que (el panista) no está sustraído de la acción de la justicia y, por tanto, no está prófugo”, acotó.

El representante de Morena ante el pleno, Sergio Gutiérrez Luna, recordó que las resoluciones del Tribunal Electoral son inapelables e inatacables y que el exmandatario panista está prófugo de la justicia y que tiene una ficha roja del Interpol.

“¿Dónde estás Francisco Javier García Cabeza de Vaca? Aquí dicen que no estás prófugo, pero ¿por qué te esconden en Estados Unidos? ¿Por qué no vienes a México? ¿Por qué no vienes aquí al Consejo General?”, cuestionó el diputado de Morena.