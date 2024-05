Brugada retoma tema del "cártel inmobiliario", pese a medidas cautelares

Pese a las medidas cautelares ordenadas por el Instituto Electoral de la Ciudad de México, Clara Brugada, candidata morenista a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, se lanzó en contra del llamado "cártel inmobiliario" y dijo que no cesará en denunciarlo.

“Sabemos lo que representan en la ciudad, la corrupción, la corrupción inmobiliaria, y lo decimos con todas sus letras: no queremos que se extienda el cartel inmobiliario en la ciudad de México, no queremos que se extienda la corrupción”, arengó en mitin en el Monumento a la Revolución, en donde desatendió las medidas dictadas por el organismo local para que no incurriera en calumnias, como lo es señalar a su adversario de un delito,sin que exista sentencia judicial que lo acredite.