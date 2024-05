Sheinbaum y Brugada hacen campaña juntas por bastiones de la izquierda en CDMX

Los mítines realizados en esas tres alcaldías lucieron llenos, con decenas de banderas y los gritos de “presidenta, presidenta” y “jefa de gobierno, jefa de gobierno” no faltaron.

Incluso en el Día del Niño, varios simpatizantes trajeron a sus pequeños disfrazados o con juguete en mano al mitin realizado en la alcaldía Tláhuac.

Varios portaron carteles de “fuera el cartel inmobiliario” o gritaron “fuera, fuera” a lo que hoy denominan PRIANdilla tras una resolución del Instituto Electoral de la Ciudad de México para no usar el término “cartel”.

Sheinbaum respondió. Manifestó su alegría por estar en territorio morenista y vaticinó el triunfo del movimiento de transformación en las elecciones de 2024.

“Me da gusto estar aquí porque distintos problemas ha tenido esta alcaldía y siempre ha votado por el movimiento de transformación siempre y 2024, no será la excepción”, afirmó.

En este Día de la niña y el niño, desde Milpa Alta, reafirmamos nuestro compromiso con las infancias de todo el país, por eso otorgaremos una beca para todas las y los estudiantes de escuelas públicas del nivel preescolar a secundaria. En Milpa Alta vamos a ganar con… pic.twitter.com/fptRpJKYwu — Dra. Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) May 1, 2024

En su visita a la alcaldía en donde 2020 colapsó una estación de la Línea 12 del Metro y causó la muerte a 25 personas, Sheinbaum prometió no fallarle a Tláhuac.

“Así como no falló el presidente López Obrador tampoco les voy a fallar, porque llevó a Tláhuac en el corazón, con mucho agradecimiento y como decimos amor con amor se paga . Llevamos los principios de nuestro movimiento: nosotros no mentimo, no robamos y nunca traicionamos al pueblo de México, que viva Tláhuac”, aseguró.

Brugada también le guiñó a Tláhuac. A la zona afectada por la escasez de agua le prometió realizar reuniones similares a las de seguridad para atender la distribución, además prometió entregar vales para que puedan ser cambiados por comida en los mercados locales.

A diferencia de la PRIANdilla Inmobiliaria de la oposición, que prioriza su beneficio económico por encima de todo, para nosotros lo más importante son las personas. Seguiremos trabajando por su seguridad, tranquilidad y bienestar en todos los aspectos y sin discriminación de… pic.twitter.com/HkGfhbpy9p — Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) May 1, 2024

El accidente del Metro no fue tema en esta visita. Solo se recordó que esta zona ya cuenta con una línea y que al igual que para la ciudad la promesa es más transporte.

El “amor con amor se paga” que pronunció Sheinbaum casi al finalizar su discurso se hizo presente en su intento de salir de la alcaldía.

Los ciudadanos se arremolinaron alrededor de su vehículo, pero al no permitirle el paso, la también ex jefa de gobierno optó por bajarse de la unidad para tomarse fotos, recibir besos y abrazos de quienes entre 2018 y 2023 gobernó.