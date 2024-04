Taddei garantiza cero errores técnicos durante segundo debate presidencial

La consejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei Zavala, garantizó que durante el segundo debate presidencial a celebrarse el próximo domingo 28 de abril, entre Claudia Sheinbaum, Xóchitl Gálvez y Jorge Álvarez Máynez, no habrá errores humanos, técnicos ni de seguridad.

“(No tener errores) esa es siempre la meta, si nosotros no establecieramos como garantía esto entonces estaríamos haciendo una confesión de que queremos errores, así no es. Nosotros estamos planteando nuestro camino hacia la no equivocación y la no existencia de errores, lo otro sería desastroso”, anotó.