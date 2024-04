La candidata presidencial de la coalición Fuerza y Corazón por México, Xóchitl Gálvez, señaló que ha sido perseguida e intimidada con su familia, hijos y empresas, pero aseguró que no le han encontrado nada.

“¿Creen que no he sido enseguida, intimidada? ¿Que se han metido con todo? No me han encontrado absolutamente nada y aquí estoy con ustedes; estoy aquí por ustedes, porque me resisto a dejarle a mis hijos un México lleno de violencia”, declaró en un evento en Huixtla, Chiapas.