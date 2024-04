Xóchitl Gálvez: Sheinbaum tenía 4 casas en 2018 y desaparecieron en 2023

La candidata del PAN, PRI, PRD, Xóchitl Gálvez, denunció que su contrincante Claudia Sheinbaum declaró en 2018, cuando inició su gestión como jefa de Gobierno de la Ciudad de México, que poseía dos casas y dos departamentos, y cinco años después aseguró no tener nada.

“Tenía 4 casas en 2018 en su declaración patrimonial y desaparecieron en la de 2023. Ella tenía una casa, así lo declaró en su declaración patrimonial, en Tlalpan; otra casa en copropiedad con su exesposo en Cuernavaca, y tenía dos departamentos. Eso dice la declaración de 2018”, comentó la contendiente en entrevista con Radio Fórmula.

Además, Xóchitl Gálvez nuevamente especificó que su declaración sobre "si a los 60 años no has podido hacer un patrimonio eres bien wey" fue para Claudia Sheinbaum y no para la población mexicana.