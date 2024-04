INE atenderá dudas de mexicanos dados de baja de lista nominal en el extranjero

Entre algunas de las inconsistencias detectadas están firmas presuntamente falsificadas, documentos sin firma, comprobantes de domicilio apócrifos, alterados o bien, que no cumplen con lo que marca la ley.

El expresidente Felipe Calderón alertó en su cuenta de la red social X, que el INE está “cancelando masivamente”, el derecho de los mexicanos en el extranjero a votar el 2 de junio.

“El @INEMexico está cancelando masivamente el derecho de los mexicanos en el extranjero a votar en las elecciones del 2 de junio, con la complicidad de su nueva presidenta y el equipo de mapaches que metió a la institución. Son unos sinvergüenzas. Tienen pavor de perder la elección y ahora recurren a esto”, posteó.

Además, reposteó varios mensajes de mexicanos que dan cuenta de esa situación, como el caso de @aracelibs quien escribió:

“Hace 5 meses me registré para votar desde el extranjero. A los 10 días me notificaron que el proceso había sido un éxito y que ya estaba en la lista nominal para votar el 2 de junio y hoy me avisó el @INEMexico que siempre no y me sacaron de la lista ¿A alguien más le pasó?”.