Gálvez reitera llamado a AMLO a no meterse en elección; ofrece emprendimiento

Nuestra geopolítica es Norteamérica, asegura

Ante la oportunidad que representa el nearshoring para México, la candidata presidencial de la oposición comentó que el país no debe perderse “coqueteándole” a otros países, pues dijo que su principal mercado es en Norteamérica, ya que tiene la mejor localización a nivel mundial.

“En verdad, como país no nos perdamos; nuestra geopolítica es Norteamérica. ¡Para qué andarle coqueteando a otros países a lo güey! Si tenemos claro cuál es nuestro mercado y dónde estamos ubicados en el mapa, que es Norteamérica. ¿Qué vamos a hacer para lograr esto?”, argumentó al participar en un encuentro con la Cámara de la Industria de Transformación de Nuevo León (Caintra).

Narró que hace años acudió a Singapur, Asia, en donde se dio cuenta que su puerto era exitoso al aplicar tecnología para cargar y descargar barcos, a lo que preguntó cómo le habían hecho y le contestaron que en realidad México era el que tenía la mejor localización, ya que había salida al Golfo de México y al Pacífico y estaba cerca el mercado más importante que es Estados Unidos.

“Si tenemos claro cuál es nuestro mercado y dónde estamos ubicados en el mapa, que es Norteamérica. ¿Qué vamos a hacer para lograr esto? En Manzanillo urge el puerto de Cuyutlán. Ese puerto lo puede desarrollar el sector privado”, dijo la candidata de la coalición Fuerza y Corazón por México.

Mencionó que si bien fue importante la construcción del Tren Maya, había otras opciones para aplicar los recursos públicos, como la construcción de carreteras, pues aseveró que este tipo de infraestructura genera más riqueza, porque hay más inversión, empleos y pago de impuestos.

“En ese sentido las inversiones que vamos a hacer es en coordinación con el sector privado. Yo no tengo problemas con el sector privado de co-invertir y que podamos acelerar el que venga el nearshoring, porque si no mejoramos unos puertos, si no mejoramos una cruces fronterizos, sino construimos algunas autopistas”, declaró.

Propone crear Agencia para el Empoderamiento

Ante Caintra, que 80% de sus integrantes pertenecen a la Pymes, la candidata presentó su propuesta para crear la Agencia Nacional para el Empoderamiento, la Innovación y la Productividad.

“En esta Agencia vamos a otorgar recursos a todo el que quiera un negocio y mejorarlo, con especial énfasis al emprendimiento en mujeres y jóvenes. Vamos a implementar el programa más grande de digitalización de la micro y pequeña empresa. Esta Agencia va a trabajar con las empresas y el siguiente punto es diseñar e implementar una política industrial para vincular a las pequeñas empresas con las grandes cadenas productivas”, dijo.

Xóchitl Gálvez explicó que este organismo apoyará con créditos principalmente a mujeres y jóvenes emprendedores que inicien o quieran mejorar su micro o pequeña empresa.