Programas sociales y reforma fiscal

Al ser cuestionada sobre cómo financiar sus programas sociales, Xóchitl Gálvez comentó que para hacer más eficientes los recursos usará tecnología, eliminará de gasto corriente y revisarán el padrón de beneficiarios, pues comentó que hay personas registradas y que no reciben los recursos.

“Yo me quedaría no con todos (los programas), los más importantes para mí son los que están en la Constitución: Adultos Mayores, Jóvenes Construyendo el Futuro y el de las personas con discapacidad”, dijo la candidata.

Xóchitl Gálvez aseguró en el Expansión Summit "que nos estamos jugando el futuro de México". (Foto: Rafael Montiel/Expansión )

Mencionó que en una primera etapa de su gobierno no habrá reforma fiscal para solventar el gasto de programas sociales.

“En una primera etapa no, tenemos que empezar a ampliar la base tributaria, pero el que tributa tiene que saber que está recibiendo algo”, mencionó.

Al final de la plática, la candidata de la coalición Fuerza y Corazón por México pidió el apoyo de las mujeres que estaban en este foro y les solicitó no dejarla sola.

"Lo que nos estamos jugando es el futuro de México. Estos cuates ya mostraron el talente autoritario que tienen. Ya demostraron que están dispuestos a meter una iniciativa para que las reformas constitucionales, un juez no la pueda suspender. El Estado de Derecho vale sombrilla. No me dejen la responsabilidad de lograr esto. Todas sin descanso a chambear", declaró.

Si la UNAM me invita, lo valoro

Después de que Claudia Sheinbaum asistió a un encuentro con estudiantes con el IPN, Xóchitl Gálvez comentó que si la invitan, al igual que la UNAM, lo valorará.

"Donde recibamos invitación, lo valoramos. Si tuviera una invitación, valoraría ir a la UNAM", señaló la candidata en un breve comentario al finalizar el encuentro.