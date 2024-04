Chertorivski promete exentar impuestos a empresas que contraten a jóvenes

Salomón Chertorivski se comprometió a generar incentivos fiscales para las empresas que contraten jóvenes o recién egresados de las universidades, pues dijo que cada año se gradúan más de 70,000 profesionistas y no encuentran empleo o no pueden generar experiencia laboral para postularse a mejores puestos de trabajo.

“Aquellas empresas que jalen con las necesidades de desarrollo de la ciudad se les debe exentar el impuesto sobre nómina, por ejemplo; quien contrate jóvenes que no cuenten con experiencia laboral o quien contrate gente que viva cerca al lugar de trabajo”, apuntó.

Se pronunció por crear una agencia que se dedique a la atracción de inversiones nacionales y extranjeras. Dijo que, para lograr mayores empleos y el establecimiento de nuevos modelos de negocio, es el gobierno de la Ciudad de México el que debe abrirse al mundo y dedicarse a buscar nuevas inversiones, ya que las empresas nacionales y extranjeras no se establecerán por si solas.

“Si necesitamos ir al mundo a traer inversión. El jefe de gobierno debe salir a promover a la Ciudad de México y las inversiones, no promoverse él para postularse a otro cargo”, dijo en referencia a la exjefa de gobierno Claudia Sheinbaum.

Chertorivski comentó que, a diferencia de las cifras del gobierno de la Ciudad de México y de Morena, la capital del país no está creciendo al ritmo que ellos presumen ya que después de la pandemia no hubo nuevas inversiones.

“Cuando se habla de que hay mayor inversión extranjera, estas en realidad son reinversiones, no hay inversión, no hay crecimiento económico y no hay generación de empleos. Ahí las variables fundamentales”, dijo en entrevista posterior al evento.