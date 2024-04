Entre aplausos y peticiones, Sheinbaum promete resolver problemas en Edomex

En la que será su única visita como candidata presidencial, Sheinbaum no solo se refirió al expresidente Fox, también pidió que se reprodujera el audio donde se manifiesta en contra de los programas sociales porque “son para huevones”.

La exjefa de gobierno aseguró que su proyecto es el único que puede garantizar la continuidad de los programas sociales, argumento que ha sido criticado por sus adversarios pues la transferencia de recursos no dependen de un gobierno, sino que ya es un derecho constitucional.

Bajo el intenso sol, Sheinbaum no se detuvo para delinear su proyecto para la entidad de más de 17 millones de habitantes.

“Vamos a apoyar a la maestra Delfina Gómez, vamos a hacer equipo con la maestra Delfina. Además, vamos a ser tres mujeres en la Zona Metropolitana: Clara Brugada, en la Ciudad de México; Delfina Gómez, aquí, y su servidora en la Presidencia de la República. Y vamos a ayudar a toda la zona oriente del Estado de México donde está Ixtapaluca, a varias acciones, a resolver varios problemas históricos y que se han agudizado”, destacó.

Para atender la violencia contra las mujeres, planteó crear una fiscalía especializada, senderos seguros, un número de emergencia y que el agresor sea quien salga de casa.

La inseguridad será atendida con una estrategia similar a la que aplicó como jefa de Gobierno de la Ciudad de México y que le permitió disminuir hasta en 50% delitos como homicidios dolosos.

En tierras mexiquenses prometió diversificar el transporte público y llevar proyectos como el Trolebús elevado.

Sheinbaum era reclamada por sus simpatizantes. Algunos lograron que la candidata recibiera un ángel, unas rosas, de manos de un mariachi, y uno más consiguió que firmara ¡Gracias!, el último libro del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Sheinbaum prometió volver a estos municipios del Estado de México, pero ahora como la primera mujer presidenta y adelantó que gobernará con tres principios: no mentir, no robar y no traicionar al pueblo.