Sheinbaum, Gálvez y Máynez acuden al ensayo del INE

Álvarez Máynez se declara listo

El candidato presidencial Jorge Álvarez Máynez se declaró listo para el primero de los tres debates que sostendrá con sus adversarias políticas Claudia Sheinbaum y Xóchitl Gálvez, este domingo 7 de abril.

En breve entrevista, destacó la importancia de contrastar agendas y confió en que en las próximas campañas haya más debates para que las personas puedan comparar y contrastar.

“Decirles que estamos listos, que estamos felices de que podamos por fin tener la oportunidad de contrastar ideas y propuestas, causas, agendas”, comentó al término del ensayo que realizó en la sede del INE.

“Decirles que estamos listos, que estamos felices de que podamos por fin tener la oportunidad de contrastar ideas y propuestas, causas, agendas”, afirmó el candidato presidencial Jorge Álvarez Máynez.



📸 Guadalupe Vallejo pic.twitter.com/bysATKz1s4 — Expansión Política (@ExpPolitica) April 7, 2024

Tras conocer el set en el que debatirá con las candidatas de la coalición Sigamos Haciendo Historia y Fuerza y Corazón por México, el emecista dijo que no pudo recibir mejor entrenamiento que el que tuvo en las universidades.

“En las universidades, fue la mejor escuela, el mejor entrenamiento con los jóvenes. Le debemos mucho a los jóvenes”, expresó un poco afónico.

Celebró que este domingo será un gran día para todos los mexicanos, “va a ser un buen día para México”.

Asimismo, agradeció a los medios por la cobertura de sus actividades en este primer mes de campaña.

“Agradecerles por estar aquí en vísperas de un día muy importante para el país. Decirles que estamos listos, que estamos felices de que podamos por fin tener la oportunidad de contrastar ideas y propuestas, causas, agendas”, indicó.

Xóchitl también asiste

En la víspera del primer debate presidencial, la candidata de la coalición Fuerza y Corazón por México, Xóchitl Gálvez, dijo que tiene como 60 años preparándose, por lo que no solo hará propuestas, sino que presentará contrastes, aunque “tampoco me espanto” de lo que vaya a surgir.

“Tengo como 60 años preparándome, desde los fracasos del pueblo hasta la vida para salir adelante. Toda esta historia que yo espero que mañana se refleje y la gente pueda conocer quién soy y por qué legue aquí”, señaló.

Luego de conocer el lugar que ocupará en el set de televisión que se instaló en el salón de sesiones del Consejo General del INE para la confrontación de ideas con Claudia Sheinbaum y Jorge Álvarez Máynez, dijo que llegó a preguntarse cómo es que llegó hasta este lugar.

“Y ahorita justo que estaba aquí sentada dije, no manches, ¿cómo llegaste aquí? O sea, fue una cosa de una historia, una trayectoria, pero llegué, estaré y lo voy a hacer muy bien el día de mañana…no me espere otra cosa y tampoco me espanto…vamos a ver cómo se refleja, pero yo traigo lo que creo que debo de traer de propuestas y también de contrastes”.