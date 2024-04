"Con los hijos no", dice Sheinbaum tras polémica por hijo de Xóchitl Gálvez

En el día 35 de los 90 que duran las campañas, Sheinbaum demostró su desacuerdo porque los familiares sean utilizados en la contienda.

“Yo no estoy de acuerdo con quien haya utilizado o quien haya puesto este vídeo y se utilice como parte de la contienda. Con los hijos, con los familiares no, quienes estamos en la contienda somos las candidatas”, destacó.

Sheinbaum anunció además que el próximo lunes asistirá a las instalaciones del Instituto Politécnico Nacional (IPN) para dialogar con estudiantes y académicos.

“El lunes me invitaron al Politécnico, creo que va a ser a la misma hora del eclipse, aunque en la Ciudad no se va a ver como en Mazatlán, a las 11 de la mañana, y después en la tarde tengo asambleas en el Estado de México”, anunció desde una conferencia en Colima.

Hasta ahora, la abanderada de la coalición “Sigamos Haciendo Historia” era la única de los tres candidatos presidenciales que no había aceptado asistir a diálogos en foros con estudiantes, como lo han hecho Xóchitl Gálvez, de PAN-PRI-PRD, y Jorge Álvarez Máynez, de Movimiento Ciudadano, en la Universidad Iberoamericana, el Instituto Tecnológico Autónomo de México y la Universidad La Salle.

De acuerdo con Sheinbaum, su rechazo de asistir a foros estudiantiles o con empresarios responde a que no coinciden con su agenda. En sus 90 días de campaña, Sheinbaum tiene como propósito recorrer los 300 distritos electorales del país, por lo que, explicó, si no empatan con el lugar en el que se encuentra, opta por no asistir o enviar representantes.

“Hemos recibido invitaciones de distintas instituciones, muchas veces nos hacen invitación por ejemplo para un jueves, para un viernes, y nosotros traemos una agenda donde el lunes estamos en la Ciudad de México o en el Estado de México, en la tarde y el resto de la semana hacemos gira por los estados de la República, entonces sí corresponde a la agenda, pues asistimos y sino pues enviamos a un representante”, comentó.

Sobre los detalles del encuentro en el IPN, refirió que será en un foro con académicos y estudiantes.