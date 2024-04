Por campañas, el Senado podría congelar de nuevo designaciones del INAI y TEPJF

Pese a que existe una sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y órdenes de una jueza para elegir a dos comisionados del Instituto de Transparencia, Monreal aseguró: “no estamos obligados a lo imposible”.

Dijo que ya hay problemas incluso para que se presenten los senadores suficientes para tener el quórum necesario para sesionar, pues por ejemplo hoy inició con dos horas de retraso y casi un tercio de ausentes: sólo pasaron lista 90 de 128 senadores.

“A las dos horas pasan lista y se van… de todos los partidos”, dijo Monreal, aunque hoy mismo la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado, acordó que este tendrá dos sesiones mañana miércoles 3 de abril, y no trabajará el jueves, como tenía previsto.

“Veo que hoy el Senado es rehén de la política electorera, es como una especie de Cámara para expresar insultos, diatriba, descalificación, no estamos legislando, nos estamos insultando, nos estamos agrediendo verbalmente y nos estamos descalificando unos a otros, no es un buen momento en el Senado”, dijo el legislador en entrevista, aunque a ese escenario contribuyeron tanto senadores de Morena, como de oposición.

Monreal estimó que difícilmente en las ocho sesiones que restan al actual periodo ordinario se logren los acuerdos para sacar productos legislativos o nombramientos pendientes como los comisionados del INAI y los magistrados electorales.

“Son ocho sesiones pero por la actitud de la oposición no creo que haya entendimiento y porque también Morena responde, reacciona a las agresiones, pero el tema fundamental es el desencuentro político que hay, ahora ya con más fuerza y en la medida que avancen los días será todavía más fuerte”, anticipó.

Sin embargo rechazó que causar esa parálisis sea intencional, para mantener el “mundo ideal” que, según expuso en 2023 a la bancada de Morena el exsecretario de Gobernación, Adán Augusto López, y que consiste en que no funcione el órgano de transparencia.

“No es el mundo ideal, lo más correcto es que nombremos a los órganos del Estado, mientras estén regulados por la Constitución”.

El senador Ricardo Monreal da por cancelada la posibilidad de acuerdos para realizar designaciones del Inai y del TEPJF

“La explicación de origen es que no hay acuerdos y que frente a las posiciones politicas se alejan los acuerdos. En la mayoría de los magistrados se requieren dos terceras partes (…) En puntos de acuerdo que antes no teniamos problemas ya tenemos problemas…tienen razón, son sus estrategias politicas pero me temo que no va a ser posible que saquemos por consenso asuntos trascendentes que es nuestra obigación constitucional hacer”.

El Senado también canceló la sesión de la Comisión de Gobernación que hoy discutitía las solicitudes para la desaparición de poderes en Guanajuato y Guerrero.