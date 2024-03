Tribunal cancela registro de Santiago Nieto para el Senado

El Partido Acción Nacional (PAN) impugnó la candidatura de Nieto Castillo por incumplir con los requisitos de elegibilidad planteados en la Constitución.

En días pasados, el ex encargado del despacho de la Procuraduría General de Justicia de Hidalgo previó que no se aprobaría su candidatura, debido a que no cuenta con la residencia por nacimiento, sin embargo, toda su vida la ha realizado en San Juan del Río, lugar donde tiene una casa.

Tras la resolución de la Sala Regional Toluca, Nieto Castillo, cuenta con cinco días para impugnar la resolución ante la Sala Superior del TEPJF.