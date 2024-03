INE rechaza que haya riesgo de que el narco se apodere de la elección

“Que estoy planteando Hay una campaña feroz diciendo que no se puede hacer el proceso electoral, que la violencia que hay y que el crimen organizado, impide la realización y legitimidad del proceso electoral”, anotó el diputado petista.

“¡Oigan! defendamos la tarea, defendamos la democracia, defendamos el proceso, defendamos lo que se está realizando, honremos la responsabilidad que tenemos y por la que a algunos se les paga más que bien”, añadió.

Guadalupe Acosta, representante del PRD ante el Consejo General, llamó a Morena y aliados a no buscar confundir a la población, pues la denuncia que ha hecho el bloque opositor sobre una elección de Estado, no es para dañar al INE, el Tribunal Electoral o los órganos electorales, dado que ésta la encabeza el Poder Ejecutivo.

“Yo sostengo en lo personal que no estamos por vivir una elección de Estado, sino que la estamos viviendo, pero que no se confundan los representantes de los partidos políticos que gobiernan. La elección de Estado que nosotros estamos denunciando no tiene su origen en el INE ni en el Tribunal Electora, ni en las instituciones electorales, sino en el Poder Ejecutivo”, expresó.

El representante de Morena, Mario Llergo, rechazó tales señalamientos y aclaró que el primer mandatario ha garantizado que las elecciones se llevarán a cabo en el ámbito de sus responsabilidades en un ambiente de paz y tranquilidad.

Acusó a PAN, PRI y “aliados”, de tratar de sembrar en el imaginario colectivo de que la elección en marcha está en riesgo, lo cual es falso.

Al quite entró, Víctor Hugo Sondón, representante del PAN ante el Consejo General, quien acusó al presidente López Obrador de vulnerar la ley electoral todos los días y de crear un ambiente de incertidumbre en la contienda.

“Este gobierno federal está creando toda la base para crear incertidumbre en este proceso electoral con su intervencionismo, al vulnerar de manera constante la ley electoral…el presidente desafortunadamente no ha sabido ser jefe de Estado. Ni tiene idea, no aprendió como ser un jefe de Estado…sigue siendo un jefe de campaña y sigue insistiendo en meterse en el proceso electoral”, señaló.