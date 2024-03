Santiago Taboada promete programa de empleo temporal para migrantes

"Vinieron a este país que no ha encontrado opciones, no los podemos tener como hoy están, en una situación lamentable. Si realmente no hacemos una política de derechos humanos con los hermanos migrantes, que tienen muchas necesidades y sobre todo lo que quieren es trabajar, es tener una opción, es llevarse algo a la boca, vivir dignamente. Tendremos que tener un programa de empleo temporal", dijo Taboada.

Durante el encuentro con transportistas, aseguró que desaparecerá el Instituto de Verificación Administrativa (INVEA) para que dejen de estorcionarlos y prometió regularizar los mototaxis, que es el principal transporte en esta alcaldía.

"Los mototaxis son una gran necesidad para las familias de Tláhuac y de toda la ciudad. Queremos decirles a los transportistas que se va acabar la extorsión de la que siempre son sujetos", declaró.

Además, se comprometió a arreglar todas las líneas del Sistema de Transporte Colectivo Metro y ampliarlo: "El transporte público merece mucho más si queremos que la gente se mueva más rápido".