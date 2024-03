Brugada promete crear “Garrafones para el Bienestar”: 20 litros por 7 pesos

Plan hídrico para la CDMX

Al pié del Rio Magdalena, ubicado en el parque “Los Dinamos”, la candidata de Sigamos Haciendo Historia, Clara Brugada, detalló su plan hídrico para la Ciudad de México que consiste en distintos puntos:

Construcción de política de estado transexenal que involucre a los tres niveles de gobierno para abasto de agua por varios años y no un plan nuevo cada que cambie la administración.

“Una política pública que nos rebase, que tengamos proyecciones de décadas y décadas para que haya obligaciones en cada gobierno de invertir en lo que realmente se requiere”, explicó.

Resaltó que en su proyecto no se privatizará el abasto y tratamiento del agua.

La candidata propuso conformar un gran acuerdo metro y megalopolitano de la gestión del agua de las diversas cuencas, que disminuya el estrés hídrico y garantice el abasto a todas las comunidades, a las actividades comerciales y agrícolas.

Incrementar el flujo de agua, 20 metros cúbicos para el Valle de México, rehabilitar 11 fuentes de abastecimiento de agua, rehabilitar el sistema Lerma, saneamiento de la presa Madín, construcción de la planta potabilizadora Madín II.

Avanzar en el proyecto Tláhuac- Xico, construcción de humedales, mantenimiento de pozos, duplicar la capacidad del tratamiento de agua.

Construcción de líneas moradas de agua, que lleven agua tratada para su reutilización en sectores que lo permitan.

Inyección de agua regenerada y de lluvia para el restablecimiento del acuífero

“Esa es la tarea más importante que va a garantizar la sustentabilidad y futuro a la Ciudad, todos los años, inversión en plantas de tratamiento de agua para inyectarlos al subsuelo y de manera que en poco tiempo se podrá recuperar el equilibrio hídrico, por eso tenemos que empezar ya”, afirmó.

Duplicar el número de hogares con sistemas de Cosecha de Agua de Lluvia y recolección de agua tanto en instituciones de gobierno y escuelas.

Crear un Gabinete de Agua, que sesiones todos los días y que estés involucrados Conagua, gobierno del estado de México y las alcaldías

Agregó que el proyecto es convertir el Sistema de Aguas de la Ciudad de México en la Secretaría del Derecho al Agua.

Clara Brugada resaltó que la región en la que se ubican las presas que conforman el Sistema Cutzamala, se ha registrado una importante sequía en los últimos cuatro años, considerada la peor en 70 años.

Agregó que el Cutzamala abastece a la Ciudad de México con el 23 por ciento de líquido y el resto proviene de otras fuentes como el manto acuífero, por lo que garantizó que habrá agua y no un “día cero” como afirma la oposición.

“Pero ojo, no es que nos vamos a quedar sin agua, no es como es que lo están utilizando la oposición como botín político el tema del agua, como siempre lucrando con las desgracias, así que no nos vamos a quedar sin agua en esta ciudad”.

También planteó regenerar y recuperar el Río de la Magdalena, los canales de Xochimilco y el lago Tláhuac-Xico.