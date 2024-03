Máynez promete plan de vivienda para 2.1 millones sin acceso a una casa

El primero consiste en un incremento gradual del gasto en inversión pública. Cada año, planteó, se aumentaría en 100 mil millones de pesos hasta alcanzar lo equivalente al 4.5% del Producto Interno Bruto (PIB).

El 50% de ese gasto, explicó, se asignará a proyectos de desarrollo regional; 10% se etiquetaría a la Comisión Nacional del Agua (Conagua) para el mantenimiento de la infraestructura hídrica; 25% sería para la rehabilitación de escuelas, y 15% a programas de mantenimiento y rehabilitación.

Su plan de infraestructura plantea combatir la corrupción en este sector a través de mecanismos de transparencia, con licitaciones públicas grabadas y transmitidas en internet, y disminuyendo el monto de asignaciones directas.

“Vamos a cambiar la lógica de la corrupción que hoy impera en la industria de la construcción”, afirmó.

Álvarez Máynez criticó a Claudia Sheinbaum por no acudir a otro evento donde invitan a los tres aspirantes presidenciales: “Su mejor campaña va a ser ocultarse. Afortunadamente, los debates son obligatorios y ahí nos vamos a ver”.



📹: @dulceanahisoto pic.twitter.com/S8I98T1ri8 — Expansión Política (@ExpPolitica) March 14, 2024

El tercer eje de la estrategia de Álvarez Máynez es implementar un programa nacional de vivienda social que atienda el déficit de 2.1 millones de personas que carecen de acceso a una casa.

Para ello, contempla hacer reservas de uso de suelo para vivienda social y rehabilitar muchas de las viviendas abandonadas, además de innovar en los mecanismos de acceso a la vivienda.

También promete construir a nivel nacional 100 plantas que convierten los residuos orgánicos en carbón ecológico para generar energía eléctrica y 10 mil puntos de recarga para impulsar la electromovilidad.

El quinto punto es invertir en la rehabilitación y mantenimiento de escuelas. “La mitad de las escuelas en este país no tienen una computadora, el 70% no tiene acceso a internet. Con ese parque educativo no hay manera de que enfrentemos los retos que están planteados en el documento”, subrayó.

Critica a candidatas y niega declinar

Ante el público asistente al 30 Congreso Nacional de la Industria de la Construcción, a Álvarez Máynez se le preguntó si declinaría a favor de alguna candidata presidencial de no aumentar en preferencia electoral.

“Mi candidatura es una opción”, respondió en el foro. Más tarde, en una entrevista con medios de comunicación, agregó: “No va cambiar esa respuesta ningún día de la campaña”.

El candidato a la Presidencia de la República asegura que continuará en la contienda y criticó las acciones de sus contrincantes.

A Xóchitl Gálvez, aspirante presidencial de la alianza PAN-PRI-PRD, la acusó de hacer demagogia por prometer bajar la edad para recibir un pensión en el programa de adultos mayores. “Eso, para mí, es demagogia, eso no se puede financiar”, sostuvo. “Yo prefiero perder votos, pero no decir una mentira”.

Mientras que a Claudia Sheinbaum, candidata de los partidos políticos Morena-PVEM-PT, la criticó por no acudir a otro evento donde invitan a los tres aspirantes presidenciales.

“Su mejor campaña va a ser ocultarse. Es alguien a quien le cuesta mucho resistir la crítica. Afortunadamente, los debates son obligatorios y ahí nos vamos a ver”, lanzó.