Taboada propone grupo especial para enfrentar al crimen organizado en CDMX

"Los que tendrían que tener miedo son ellos, los ves paseándose por toda la ciudad.

"Cuando alguien tiene voluntad de hacer las cosas no se andan paseando prácticamente en toda la ciudad , porque los ves y los identificas prácticamente de aquí a yo creo que Insurgentes", dijo el candidato opositor.

Señaló que es necesario el uso de la fuerza y contar con capacidad operativa.

"Con la fuerza, con la inteligencia, tampoco se trata de hacer un descabezadero pero con las herramientas que hoy te permite la tecnología.

"No solamente se resuelve, insisto, con una confrontación, requiere inteligencia, tecnología", señaló.

Taboada mencionó el caso de un trabajador del transporte público de Guerrero que es golpeado, lo que expone la violencia y extorsiones que viven los transportistas en este estado.

"No podemos cederles la plaza, ahí está Guerrero, ahí está Michoacán. No sé si ustedes vieron las imágenes, en verdad se los digo, pudo haber sido un abuelo, un tío nuestro el señor que lo cachetean en Guerrero, un señor del transporte público porque no les dijo o no les pagó piso.

"No hay duda, la estrategia es quitarlos de nuestros espacios, quitarlos de los lugares donde nos divertimos porque ellos son quienes tendrían que estar escondidos, no nosotros", sostuvo.